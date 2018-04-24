İlkokul öğrencilerinin 23 Nisan gösterisi, 'kıyafetleri uygun değil' diye yarıda kesildi

Mersin'de bir ilkokuldaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kız öğrencilerinin 'uygun' bulunmayan kıyafetleri nedeni ile gösteri yarıda kesildi. Çocuklar, gözyaşlarıyla sahneden ayrılırken velilerinde teselli aradı.

Olay, Kazanlı Mahallesi’ndeki Kazanlı İlkokulu’nda yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile diğer ilgililerin izlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında 3. sınıf öğrencileri dans gösterilerini sunmak üzere sahneye çıktı. Kısa süre sonra okul müdürü Zülfikar Tekin, kürsüdeki görevlinin yanına giderek bir şeyler söyledi. Bu konuşmanın ardından da bir anda müzik kesildi.

Velilerin anlatımına göre, görevli öğretmenler çocukların sahneden çıkmasını istedi. Çocuklar gözyaşı dökerken, anne babalar çocuklarını teselli etmeye çalıştı. Çocukların kıyafetleri nedeni ile gösterinin yarıda kesildiğini öğrenen veliler duruma tepki gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ise gösterinin yarıda kesilmesi talebinin bazı vatandaşlar ve muhtarlardan geldiğini ileri sürerek, “O yaşta çocuklara ve eğitim ortamına uygun elbiseler değildi” dedi.

'KİMSENİN AKLINA MÜSTEHCENLİK GELMEZ'

Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, yaşananların çok çarpıcı olduğunu ifade ederek, “3. sınıf öğrencilerinin elbisesini müstehcen görebilecek bir zihniyet o ilçede milli eğitim müdürlüğü yapıyor. 23 Nisan kutlamalarında öğretmenler, sergilenecek gösteriye uygun, çocuğun da heves duyacağı kıyafetler seçer. Hiçbir normal insanın aklına 3. sınıf düzeyi için müstehcenlik fikri gelmez. Çok sarsıcı ve gerici bir müdahale ve maalesef çocuklarımız bu zihniyete teslim edilmiş durumda” diye konuştu.