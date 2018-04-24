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    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

    Ahmet Hakan: Erol Olçok şehit edilmeseydi 'Bu nasıl strateji yoksunluğu' derdi

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (68)
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AK Parti'nin seçim kampanyalarını yürüten ve 15 Temmuz'da darbeci askerler tarafından öldürülen Erol Olçok'un yaşaması durumunda Bekir Bozdağ ve Mahir Ünal'a tepki göstereceğini söyledi. Hakan'a göre Bozdağ ve Ünal, İYİ Parti hakkındaki gelişmeler için 'fazla homurdandılar' ve bozgun havası estirdiler.

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
    © AA / Arda Küçükkaya
    Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Siyasi ahlaksızlığın en yeni ve son örneği
    CHP'nin, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için 15 vekilini partiye kaydırmasına ilişkin Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan sert tepkiler geldi. Bozdağ, İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurbabilmesini sağlayan hamleyi 'siyasi ahlaksızlık' olarak nitelerken AK Parti Sözcüsü Ünal da "Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır" dedi.

    Hakan da köşesinde bu açıklamaları Erol Olçok üzerinden eleştirdi. 

    Hakan'ın "Bekir Bey, Mahir Bey! Ne yapıyorsunuz yahu!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

    15 CHP’li milletvekili, İYİ Parti’ye geçince…

    Bilhassa Bekir Bey ile Mahir Bey’in moralleri yer ile yeksan oldu.

    *

    Öyle homurdandılar ki…

    Bir bozgun havası estirdiler.

    *

    Öyle öfkelendiler ki…

    “Çalışmadığınız yerden mi geldi” esprilerine maruz kaldılar.

    *

    Mahir Ünal
    © AA / Raşit Aydoğan
    AK Parti'den CHP-İYİ Parti anlaşması yorumu: Yaşanan hadise, bugünün Güneş Motel vakasıdır
    Öyle bir gol yemiş edasındaydılar ki…

    Karşı tarafa zevk ü sefa yaşattılar.

    *

    Öyle yanlış bir tutum aldılar ki…

    Baştan kaybetmiş havası yaydılar.

    *

    CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi…

    Muhalefet açısından beş puanlık bir başarıyken…

    Bilhassa Bekir Bey ve Mahir Bey’in bu tavrı yüzünden…

    95 puanlık başarıya yükselmiş oldu.

    *

    Sanırım AK Parti, bugünlerde rahmetli Erol Olçok’un eksikliğini iliklerine kadar hissediyordur.

    *

    Rahmetli Erol Olçok, kalleş FETÖ’cüler tarafından şehit edilmeseydi…

    Bugün çıkar ve en yüksek sesle şöyle haykırırdı:

    “Bu nasıl strateji yoksunluğu! Bu nasıl taktik bilmezlik! Bu nasıl acemilik! Bekir Bey! Mahir Bey! Ne yapıyorsunuz yahu!”

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (68)

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    Etiketler:
    İYİ Parti, AK Parti, Erol Olçok, Ahmet Hakan, Mahir Ünal, Bekir Bozdağ, Türkiye
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