Ahmet Hakan: Erol Olçok şehit edilmeseydi 'Bu nasıl strateji yoksunluğu' derdi

Hakan da köşesinde bu açıklamaları Erol Olçok üzerinden eleştirdi.
Hakan'ın "Bekir Bey, Mahir Bey! Ne yapıyorsunuz yahu!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
15 CHP’li milletvekili, İYİ Parti’ye geçince…
Bilhassa Bekir Bey ile Mahir Bey’in moralleri yer ile yeksan oldu.
*
Öyle homurdandılar ki…
Bir bozgun havası estirdiler.
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Öyle öfkelendiler ki…
“Çalışmadığınız yerden mi geldi” esprilerine maruz kaldılar.
*
Karşı tarafa zevk ü sefa yaşattılar.
*
Öyle yanlış bir tutum aldılar ki…
Baştan kaybetmiş havası yaydılar.
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CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi…
Muhalefet açısından beş puanlık bir başarıyken…
Bilhassa Bekir Bey ve Mahir Bey’in bu tavrı yüzünden…
95 puanlık başarıya yükselmiş oldu.
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Sanırım AK Parti, bugünlerde rahmetli Erol Olçok’un eksikliğini iliklerine kadar hissediyordur.
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Rahmetli Erol Olçok, kalleş FETÖ’cüler tarafından şehit edilmeseydi…
Bugün çıkar ve en yüksek sesle şöyle haykırırdı:
“Bu nasıl strateji yoksunluğu! Bu nasıl taktik bilmezlik! Bu nasıl acemilik! Bekir Bey! Mahir Bey! Ne yapıyorsunuz yahu!”
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