Kayıt
08:50 24 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Selvi: Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyen lobiler devrede

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (68)
    0 03

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 28 Haziran 2018 erken seçimi yaklaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tasfiye etmek isteyen bazı lobilerin devrede olduğunu' iddia etti. Selvi, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayış sadece liderler ve partiler üzerinden yürümüyor" dedi.

    Abdullah Gül - Hayrünnisa Gül
    © AA /
    Selvi, 72 saat verdi: Abdullah Gül denkleme girdi
    Selvi'nin "Abdullah Gül aday olacak mı?" başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

    Abdullah Gül’ün adaylığının tartışıldığı bir diğer parti de HDP. “Barış için Gül” formülüyle yola çıkanlar Abdullah Bey’in adaylığını destekliyor. Ancak partide iki ayrı görüş olduğunu belirtmek isterim. Selahattin Demirtaş’ın adaylığını savunanlar ile Gül’ü destekleyenler arasında mücadele sürüyor. HDP’deki düğümü Kandil’in tavrı belirleyecek. Ortak aday konusunda İYİ Parti ve HDP arasında da bir sorun yaşanıyor. İYİ Parti, MHP’ye PKK ile işbirliği yaptılar dedirtmemek için, HDP’nin olduğu bir fotoğraf karesine girmek istemiyor.

    Cumhurbaşkanı adaylığına dönük ciddi bir trafik yaşanıyor. Çarşamba akşamı fotoğraf büyük ölçüde netleşecek, hafta sonuna kadar düğüm çözülecek. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayış sadece liderler ve partiler üzerinden yürümüyor. Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyen lobiler, etkin bir şekilde devrede.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (68)

    İlgili konular:

    CHP'li Özel'den Erdoğan'a yanıt: Tek başıma geleceğim
    Erdoğan'dan CHP-İYİ hamlesine tepki: Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, gerçek bir felaket
    Meclis'teki 23 Nisan oturumunda tansiyon yükseldi, Erdoğan 'rezalet' dedi
    Etiketler:
    Abdulkadir Selvi, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Eşsiz Gigi Hadid Doğum Gününü kutluyor
    Eşsiz Gigi Hadid doğum gününü kutluyor
    Karikatür
    ABD Dışişleri yetkilisi: Esad'ın kontrolündeki bölgeleri restore etmek istemiyoruz
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam