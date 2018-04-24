CHP'li vekil, Twitter'da 'yanlışlıkla' kendini övdü

CHP’li Yedekci'nin sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili yapılan habere övgü içeren bir mesaj attı. Mesajda "Sayın vekilimiz Gülay Yedeci'yi tebrik ediyorum. Kadın gibi kadın. Helal olsun sana" yazdıldı.
Yedekci'nin hesabından atılan mesajla ilgili olarak daha sonra "Twitter hesabımız kısa süreli hacklenmiştir. Gelen twitler ve mesajlar olduysa özür dileriz. Lütfen aldırış etmeyin" açıklaması yapıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi hesapları karıştırmış.@gulayyedekci hanım, artık insanlar "hacklendi" hikayesini yemiyor. Başka bir yol deneseydiniz keşke:) pic.twitter.com/4A46Mkx1TU— Öztürk (@oztrk_aydn) 23 Nisan 2018
Daha sonrasında Twitter hesabının hacklenmesi sonucu atıldığı iddia edilen tweet ve açıklama metni kaldırıldı.
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