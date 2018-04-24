CHP'li vekil, Twitter'da 'yanlışlıkla' kendini övdü

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, 23 Nisan resepsiyonu için katıldığı törende TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la tokalaşmadı. Yedekci'nin Twitter hesabından olayla ilgili CHP'li vekili öven bir mesaj paylaşıldı.

© Fotoğraf : Bursa Büyükşehir Belediyesi Twitter’da kendini öven başkandan açıklama

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis’te resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci de katıldı. Konukları kapıda karşılayan İsmail Kahraman’a CHP’li vekil Yedekci elini uzatmadı.

CHP’li Yedekci'nin sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili yapılan habere övgü içeren bir mesaj attı. Mesajda "Sayın vekilimiz Gülay Yedeci'yi tebrik ediyorum. Kadın gibi kadın. Helal olsun sana" yazdıldı.

Yedekci'nin hesabından atılan mesajla ilgili olarak daha sonra "Twitter hesabımız kısa süreli hacklenmiştir. Gelen twitler ve mesajlar olduysa özür dileriz. Lütfen aldırış etmeyin" açıklaması yapıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi hesapları karıştırmış.@gulayyedekci hanım, artık insanlar "hacklendi" hikayesini yemiyor. Başka bir yol deneseydiniz keşke:) pic.twitter.com/4A46Mkx1TU — Öztürk (@oztrk_aydn) 23 Nisan 2018

Daha sonrasında Twitter hesabının hacklenmesi sonucu atıldığı iddia edilen tweet ve açıklama metni kaldırıldı.