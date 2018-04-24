Akşener: 'Gül için çekil' derlerse çekilmem

Dün İYİ Parti'den yapılan "Adayımız Akşener'dir" açıklamasının ardından İYİ Parti liderinden de bu iddialar hakkında bir açıklama geldi.
Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya, Akşener'in kendisine şunları söylediğini yazdı:
"Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana 'Gül için çekil' derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve Demokrat Parti ile milletvekilliği için olacak."
(Özel)/ Akşener; “hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 m.v ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım”— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 24 Nisan 2018
Özel/ Akşener: ‘bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak”— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 24 Nisan 2018
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