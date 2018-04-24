Akşener: 'Gül için çekil' derlerse çekilmem

Fox TV'den İsmail Küçükkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Buna göre Akşener, Abdullah Gül'ün aday olması için çekilmeyeceğini belirtti. Akşener, Meclis'te grup kurmuş olmasına rağmen 100.000 imza ile aday olacağını da söyledi.

15 vekilini Meclis'te grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye kaydıran CHP'nin Akşener'i Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçirmeye çalışacağı, ortak bir aday formülü üzerinde çalışma yapılacağı iddia edildi. CHP'nin ortak adayının ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olabileceği konuşuluyor. Saadet Partisi'nin de bu öneriyi desteklediği, Akşener'i adaylıktan vazgeçmek için bir görüşme yapacağı belirtildi.

Dün İYİ Parti'den yapılan "Adayımız Akşener'dir" açıklamasının ardından İYİ Parti liderinden de bu iddialar hakkında bir açıklama geldi.

Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya, Akşener'in kendisine şunları söylediğini yazdı:

"Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana 'Gül için çekil' derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve Demokrat Parti ile milletvekilliği için olacak."

(Özel)/ Akşener; “hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 m.v ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım” — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 24 Nisan 2018

Özel/ Akşener: ‘bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 24 Nisan 2018

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