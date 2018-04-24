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    Aykut Kocaman

    'Kan yok' diyen Aykut Kocaman: Şenol Güneş ayrı bir insan türü değil, dikiş atıldıysa kanamış olması lazım

    © AA /
    Türkiye
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynadıkları ve ikinci yarısında tatil edilen derbide yaralanan Şenol Güneş'in başka bir insan türü olmadığını söylerken kanama görülmediği iddiasını da tekrarladı. Kocaman, "Kafasındaki dikişlere, sonradan batikon gibi bir şeyler sürülmüş gibi gözüküyor" dedi.

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı
    © AA /
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    Sarı-lacivertlilerin, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u 4-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, olaylı derbiyle ilgili gelen sorular üzerine şunları kaydetti:

    "Hiçbir arsızlık yapmayacağım. Arsız olsak, 'Beşiktaş sahadan çıktı, hükmen kazanmamız gerekiyor.' derdik. Hakkaniyetli olan şey, maçın kaldığı yerden devam etmesi. Saha içinde bugüne kadar gördüğümüz, şiddetle kınadığımız, her statta olan şeyler bunlar. O gün yapılanlar bir maçın tatil edilmesi için Türkiye standartlarında kesinlikle yeterli değil. Maçın tatil edilmesinin ana etkeni, Şenol hocanın yere düşmesi. 'Göğsüne gelen suyla sendelemesi ve hakemin de bunu görmesi' deniyor. Beşiktaş 10 kişiyle de bizi yenebilecek kudrete sahip. Finale gidecek takım sahadan çıkmalı."

    'MAÇIN TATİL EDİLMESİNİ İSTEYEN GRUP ORAYA YERLEŞTİRİLDİ'

    Derbide dört korner direğinin oradan atılan maddelerin normal olmadığını aktaran Kocaman, "Fenerbahçeli olduğunu iddia eden kişilerin sürekli bir şey atması. 'Yapmayın, etmeyin.' dedik. Avantajlıyız. Belli bir süreden sonra 10 kişi oynadılar. Futbol taraftar sistemine aykırı bir durum. Maçın tatil edilmesini isteyen bir grup oraya yerleştirilmiş gibiydi" ifadelerini kullandı.

    'KAFASINA BATİKON GİBİ BİR ŞEYLER SÜRÜLMÜŞ…'

    Aykut Kocaman
    © AA / Ahmet Dumanlı
    Aykut Kocaman: Şenol Güneş'in başında o kanı görseydim 'Lanet olsun maça da futbola da' derdim
    Aykut Kocaman, sözlerine şöyle devam etti:

    "Olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi ayıp. Şenol hocanın kafasındaki dikişlere, sonradan batikon gibi bir şeyler sürülmüş gibi gözüküyor. İş 5 dikişin üzerinden yürüyor. Hocayı gördüğüm anda koruma ve yardım için yanına koştum. 'Herhangi bir şey var mı?' dedik. Kimsenin canının yanmasını istemiyorum. Seyircilere tepki gösterdik. Oğuzhan, Mustafa Pektemek'i gördüm. Biraz öfkeliydiler. 'Boşu boşuna ceza alacaksınız.' dedim. Bunlar rakip oyuncular. Sonra Şenol hocanın önden gittiğini gördüm. Göğsüne bir suyun geldiğini gördüm. Sonra Tolga'nın çıktığını gördüm. Olayların kaynağında Tolga gözüküyor. Onu bile görmeden, 'Oğlum sakin olun.' dedim. 'Hocam görmüyor musun?' dedi. 'Berbat bir durum ama Türkiye'nin her yerinde futbol böyle.' dedim. Sonra da beklemeye başladık."

    'AKSİNİ SÖYLESİNLER, FUTBOLU BIRAKIRIM'

    Aykut Kocaman, Beşiktaş soyunma odasında yaşananların açıklanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    Fikret Orman
    © AA / Resul Rehimov
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    "Hocanın başından dolayı maç tatil edildi gibi. Son 4-5 yıldır 'Fenerbahçe şöyle, böyle' deniyor. Yok böyle bir şey. Sahaya cisim atılmasını kınıyorum ama olmayan şeyleri olmuş gibi gösterenleri de kınıyorum. Olayları kameradan adım adım izledim. Allah, Şenol hocaya sağlık versin. Saat 21.48'de odaya yürüyor. Saat 21.57'de odadan çıkıyor. Harika içeri giriyor, üstünü değiştiriyor. Odadan çıktıktan sonra sedyeyle ambulansa alınıyor. Para gelmiş olabilir. Bunun oluşturduğu şeyler olabilir ama kan yok, yok kardeşim. Bu bölgeye pens atılırsa kanar. Şenol hoca ayrı bir insan türü değil. Beş dikiş atıldıysa kanamış olması lazım. Zor ve sağlıksız bir durum bu. Hoca bilincini kaybettiyse içeride bir şeyler yapıldı. Beşiktaş soyunma odası bunu söylemeli. Hoca içeri girene kadar bir tane kan izi gözükmüyor. Eğer aksini kanıtlarlarsa özür dilemeye ve futbolu bırakmaya da hazırım. Hoca içeri girdi daha sonra ambulansla çıktı. Soyunma odasında ne olduğunu anlamıyorum. Görüntülerde hoca yere düşüyor sona metanetli bir şekilde kalkıyor. O kapıdan çıkışı da sedyeyle oldu."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
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    'KISA BİR ZAMAN İÇİNDE FUTBOLDAN AYRILACAĞIM'

    Aykut Kocaman, futboldaki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Bir televizyon kanalının futbol yorumcularına sert sözlerle yüklenen Kocaman, "O zirzoplar hayatımda hiçbir zaman olmayacaklar. Hayatı insanları karalamak olarak görüyorlar. Birkaç zaman içinde futboldan ayrılacağım. Futbol dünyasını kirleten bu zihniyetler hayatımda olmayacaklar" ifadelerini kullandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçla ilgili adaletli ve doğru bir karar ortaya koymak zorunda olduğunu vurgulayan Kocaman, daha önce 3 Temmuz süreciyle ilgili, "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Gerçek bu sefer çok net ortada. Ortaya çıkmasına gerek yok. Net ortada. 'Baskın basanındır.' deyiminin arkası gibi oldu davranış biçimleri. Maçın tatilini gerektirecek hiçbir durum yoktu" şeklinde konuştu.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Fenerbahçe tribünlerinin Antalyaspor maçındaki kötü tezahüratına da değinen Kocaman, "Şiddetle kınıyorum. Küfürü ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş'a yakıştıramıyorum. Bana da yapılmasını istemiyorum ve şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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    Etiketler:
    Beşiktaş, Fenerbahçe, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Türkiye
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