Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi

Ekşi Sözlük, 24 Haziran'da yapılacak seçimde henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP için anket düzenledi. 12 ismin yer aldığı ankette kullanıcılara 'diğer' seçeneği de sunuluyor.

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te 24 Haziran seçimleri öncesi 'CHP'nin adayı kim olsun?' sorusuna yönelik bir anket hazırlandı.

© AA / Raşit Aydoğan 'CHP'nin adayı Büyükerşen ya da İnce olacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'ortak aday' olarak yazıldığı listede, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi de öne çıkıyor.

Ekşi Sözlük'teki adaylar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener (ortak aday), Muharrem İnce, Öztürk Yılmaz, Yılmaz Büyükerşen, Zülfü Livaneli, İlker Başbuğ, Mansur Yavaş, Uğur Dündar, Ali Koç, Abdullah Gül ve Abdüllatif Şener.

Anketin şu ana kadarki sonuçlarına göre, ilk 3 sırada Muharrem İnce, Meral Akşener ve Abdüllatif Şener yer alıyor.

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