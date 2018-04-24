'Çay içelim' demek FETÖ ile suçlanmaya sebep olabilir

"Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 5'i firari 2'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada, gizli tanığın ifadesinden FETÖ üyelerinin toplantılarının şifreli olarak devam ettiği anlaşıldı.
Gizli tanık Doruk, ifadesinde FETÖ'nün Korkuteli ilçesinde cemaat toplantılarının akşam saatlerinde gruplar halinde gerçekleştirildiğini, esnaf, memur ve işçiler şeklinde gruplara ayrıldığını anlattı.
17/25 Aralık sürecinden sonra toplantıların şifreli olarak gerçekleştirildiğini belirten Doruk, ifadesinde 'Örgüt, toplantılarını çay içme şeklinde gerçekleştirmeye başladı. Telefonda veya yüz yüze 'Çay içelim' diyerek şifreli konuşarak toplantılar organize edildi. Toplantıların yeri sürekli olarak değiştiriliyordu' bilgisini verdi.
Genelde örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğu toplantıya katılanların, örgüte yüksek miktarda yardımda bulunduklarını vurgulayan Doruk, Korkuteli ilçesinde yapılan örgüt toplantılarına katılan 'sohbet hocaları'nın sürekli değiştiğini ve bu hocaların ilçe dışından geldiğini öne sürdü."
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