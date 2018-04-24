'Çay içelim' demek FETÖ ile suçlanmaya sebep olabilir

Anadolu Ajansı, FETÖ'nün gizli toplantılarının ifşa olmaması için örgüt üyelerinin 'Çay içelim' şifresi buluştuklarını iddia eden bir haber yayınladı. Habere göre bir gizli tanık, "Telefonda veya yüz yüze 'Çay içelim' diyerek şifreli konuşarak toplantılar organize edildi" dedi.