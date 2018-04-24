Erdoğan: Çok garip bir senaryo var ortada, bakalım neler yaşanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olabileceğine yönelik iddiaları değerlendirdi: "Şu anda çok garip bir senaryo ortada. Hafta sonuna kadar bakalım bu senaryo nasıl oynanacak, göreceğiz."
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Dün Meclis'te şahit olduğumuz görüntüleri asla tasvip etmediğimi bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi hastalıklı siyasetlerini ülkemizin bu milli bayramını zehirlemek için kullananlara buradan şiddetle kınıyorum.
(CHP'li Özgür Özel'e) Dün orada bir terbiyesiz vardı. Nasıl olduğunu nereden biliyorsun? İnsanda izan denilen bir şey olur, ahlak denilen bir şey olur. 23.17'de sen genel başkanınla oradasın biz Marmaris'ten oraya uçağımızla geliyoruz orada F-16'lar hala uçuyor. On binler orada. Sen CHP'lileri kandırabilirsin ama o on binleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Sizler Bağdat Caddesi'den alkışlayanlardan oldunuz. Sen bu el kol hareketini, yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin belki ama bu ülkenin cumhurbaşkanına yapamazsın. Onun için haddini bileceksin. Bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok. Dolayısıyla dün oradaki gelişmeler gerçekten bir felaket. Milli iradenin tecelligahı olan bir çatının altında milletimizin iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanına tüm ülkenin gözü önünde hakaret etmeyi siyaset sayan bu zihniyet kendi çirkefliğinde boğulmaya mahkumdur.
'BUNDAN SONRA NASIL BİR SENARYO ÇALIŞILACAK, BİLEMİYORUM'
Önce Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sen sözde İYİ Parti'ye… Peki bu 15 tane adamın senin sözde İYİ Parti'yi kabul etti mi? Etmedi. Baktım ki bu adamların hala CHP koltuklarında oturuyor. Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler. Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak, onu da bilemiyorum. Her şey olabilir ha, onu da söyleyeyim. Sözde İYİ Parti, dün orada bir 3-4 kişi vardı… Böyle bir fırsat oluyor. Ve o fırsatı sözde İYİ Parti değerlendirmiş oldu. En güzeli şu, şu anda çok garip bir senaryo ortada. Hafta sonuna kadar bakalım bu senaryo nasıl oynanacak, göreceğiz. Biz bu konuda adımımızı atmışız, şu anda bir taraftan manifestomuzu hazırlıyoruz, bir taraftan seçim beyannamemizi hazırlıyoruz.
Erdoğan, isim vermeden kulislerde konuşulan Abdullah Gül’ün adaylığı konusuna değindi: Şu anda çok garip bir senaryo ortada hafta sonuna kadar nasıl oynanacak göreceğiz pic.twitter.com/sE9t9XsxMO
Ana muhalefetin başındaki zatın tek hezeyanı da bu değil, bu zat Osmanlı'ya iftira attı. Bu ne edep dışı bir yanlıştır. Osmanlı'yı kurucusu olan Yörüklere zulüm etmekle suçlayan bu zatın gönülden uzak olduğunu gördük. Haddini bileceksin ya? Kendi can güvenliğini onlara emanet ettiği halde, yörüklerden ya da diğer obalardan Osmanlı'yı koparmaya çalışıyorsun. Bizim ecdadımız dünyanın 4 bir yanında zulme uğrayanların yanında olmayı görev bilmiştir. Husumetini kusan bu zatın iflah olmayacağı ortaya çıkmıştır. Yüreği yetip de ortaya çıkabilirse bu zatın hezeyanını 24 Haziran'da göreceğiz. Dün Meclis'te yaşanan görüntülerin tasarrufunu ben milletime bırakıyorum. Bay Kemal, zaman geçirme, gel hemen aday oluver. Ne sağ da solda zaman harcıyorsun ya? Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme. Bir genel başkana da yakışır aday olmak ya. Milletimin sana itibarını da görelim.
Bay Kemal, sen bir kere memurdun. Sen olağanüstü hal kararı nasıl alınır bilmezsin. Bu ülkenin olağanüstü hal ile yönetilen dönemler, bizim OHAL gibi değildi. Fabrikalar greve gider, çalışamaz hale gelirdi. Sanayicilere sesleniyorum, bir tane fabrikada grev söz konusu mu? Böyle bir şeyde biz anında müdahalemizi yapıyoruz. Ve OHAL anında bir çözüm kaynağı oluyor. Huzurun olduğu bir ortam var, böyle bir ortamda bunlar OHAL'in olmamasını tavsiye ediyorlar. Tezgah bozulacak o yüzden, size biz bu tezgahı bozdurmayız. Afrin'e girmeyin diye akıl veriyor. Niye terör örgütleri orada cirit atmaya devam etsin. Bunlara kalsa, Gabar'da Cudi'de, Tendürek'de ne işiniz var? Bay Kemal, biz Gabar'dan, Cudi'den, Tendürek'ten hatta Kandil'den çıkmayacağız. Bugün sordum, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4272 terörist etkisiz hale getirildi.
Eski Türkiye siyasetinin hastalığı olarak bildiğimiz garip bir durumla karşılaştık. Ana muhalefetten istifa eden vekiller, bir başka partiye geçerek bunların Meclis'te grup kurabilsimeisni sağladı. Ortadaki açıklamalar iradeleri dışında bu işi yaptıklarını gösteriyor. Buradaki amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil, çünkü YSK kararı gösteriyor ki bu parti seçime girme yeterliliğine sahip. Bu tuhaf operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. İttifakları hukuken meşru kılan biziz. MHP ile ittifakımızı aylar öncesinden ilan ederek milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. Çıkmış Siirt'ten benim aday olduğum dönemi anlatıyor. Bu anlattıklarının hepsi yalan.
Tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurmaya çalışıyor. Bizim bu konuyu garipsemek dışında başka bir söz söylememize gerek yoktur. En büyük hakem olan milletimiz tüm bunları takip ediyor. O geçmişteki Güneş Motel olayının içinde olanları nasıl cezalandırdıysa bunlara vereceği ceza da odur. Biz bundan sonra sözümüzü tek muhatabımız olarak gördüğümüz milletimize söyleyeceğiz.
Kampanya planlamamız dahil tüm hazırlıkları süratle tamamlıyoruz. Seçime kadar geçecek süreyi en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Biz partiyiz, parti. Biz öyle masa başı kurulmuş bir parti değiliz. Bu partinin çalışması, her şeyi bir farkın ifadesidir. Yarın İzmir'de mitingimizi yaparak Bismillah diyeceğiz. Mayıs'ta Avrupa'da ilk kapalı spor kompleksi toplantımızı da yapacağız. Hangi ülke olacağını şimdiden açıklamıyorum.
Kur üzerinde oynanan oyunların derinliğinin olmadığı her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Milli ve yerli parayla birlikte bu kur oyununu da bozacağız. Altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız. Bu yıl sonu itibarıyla İstanbul'da 3. havalimanın açıyoruz. Bu yıl sonuna kadar İstanbulumuzda Kanal İstanbul'un ihalesini gerçekleştireceğiz. Boğaz'dan 3 katlı tünelin geçişinin adımları atacağız. 18 Mart Çanakkale'deki muhteşem köprünün ayaklarının temelini attık. Elbette meydanı haramilere bırakmayacak kem söz sahiplerine hadlerini bildirmekten de geri kalmayacağız.
Ana muhalefetin kağıttan gemisine binenleri kendi hallerine bırakalım.
Yeni dönem daha fazla demokrasi dönemi olacaktır. Yeni dönem daha fazla refah dönemi olacaktır. Yeni dönem kalıcı huzurun dönemi olacaktır. Yeni dönem geniş özgürlük dönemi olacaktır.
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