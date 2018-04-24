Erdoğan: Çok garip bir senaryo var ortada, bakalım neler yaşanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olabileceğine yönelik iddiaları değerlendirdi: "Şu anda çok garip bir senaryo ortada. Hafta sonuna kadar bakalım bu senaryo nasıl oynanacak, göreceğiz."