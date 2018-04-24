Gül, Akşener, Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu ‘Erbakan Ödülleri' töreninde buluşacak

Siyasi parti liderlerinin erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak temasları sürerken Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da gerçekleşecek olan Erbakan Ödülleri töreninde buluşacak.
24 Haziran'da gerçekleşecek erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi parti liderleri arasında ardı ardına kritik görüşmeler gerçekleşiyor. Saadet Partisi kaynaklarının Sputnik'e verdiği bilgiye göre, 24 Nisan'da İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) gerçekleştirilecek olan ‘Erbakan Ödülleri' törenine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.
Söz konusu isimlerin, tören kapsamında herhangi bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz belirsizliğini korusa da, bu 4 ismin İstanbul'daki bir törende buluşuyor olması, zamanlaması itibariyle kayda değer. Zira, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimlerin 24 Haziran'da gerçekleştirileceğini ilan etmesinin ardından önemli gelişmeler yaşanmış; CHP ve İYİ Parti, 15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye geçmesi konusunda anlaşmış; böylelikle İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurmasının yolunu açılmıştı.
CHP ve İYİ Parti'nin ittifakının ardından CHP ve Saadet Partisi liderleri Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu bir araya gelmiş; iki lider Cumhurbaşkanlığı seçimleri için olası bir ortak adayla ilgili kararın hafta sonuna kadar belirleneceğini açıklamıştı.
Ancak Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesi siyasi parti liderleri arasındaki temasların yalnızca biri. Bir diğer önemli gelişme ise İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Salı günü görüşmesi oldu. Çarşamba günü ise 11. Cumhurbaşkanı Gül ile SP Lideri Karamollaoğlu'nun bir araya gelmesi bekleniyor.
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