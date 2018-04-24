Milletvekilliği aday adayları, başvurularını e-Devlet'ten yapacak

Adalet Bakanı Gül, 24 Haziran'daki seçimler için, milletvekilliğine aday adayı olacakların sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden alarak, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) iletebileceğini belirterek, "YSK ile de görüşüldü, onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk, bugün itibarıyla başladı" dedi.

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Bakan Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanlığının, adli sicil kayıtlarının e-Devlet'ten alınmasına ilişkin bir çalışması olduğunu anlatan Gül, şunları söyledi:

"Milletvekili adayları, adliyeye gitmeden sabıka kayıtlarını e-Devlet üzerinden alabilecekler, Yüksek Seçim Kuruluna verebilecekler. YSK ile de görüşüldü. Onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk. Bugün itibariyle başladı. Vatandaşlarımız adliye koridorlarında sabıka kaydı için uğraşmayacaklar, milletvekilliği için. Adalet Bakanlığı e-Devlet üzerinden entegre etti. Dolayısıyla oradan tıklayarak adaylık için başvurularını yapabilirler, herkese hayırlı olsun."