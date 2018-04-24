Erdoğan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selefi Abdullah Gül'ün karşısına rakip olarak çıkıp çıkmayacağına dair "Böyle bir problemimiz, derdimiz yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağını göreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacağına yönelik iddialarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı… Hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın."

Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili olarak da "Gidip o tarafta oturmadılar. Madem İYİ Parti'ye geçtiler niye oturmuyorlar?" sorusunu tekrarladı.

Hürriyet'in aktardığına göre Erdoğan, dün akşam gerçekleştiği belirtilen Abdullah Gül — Ahmet Davutoğlu görüşmesine ilişkin soruyaysa 'Bilmiyorum' yanıtını verdi.