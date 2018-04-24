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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

    AK Parti Sözcüsü Ünal: Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumundaki sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir" dedi.

    AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    MKYK sonrası açıklamalarda bulunan Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibarıyla başladığını, 29 Nisan Pazar sona ereceğini açıkladı.

    Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı TBMM'nin çatısı altında konuşan Genel Başkan'ın sivil darbe olarak nitelendirmesi, diğer yandan TBMM'yi hedef alan bir darbe girişimini 'kontrollü darbe' olarak nitelendirmesi her şeyi özetliyor.
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Murat Kaynak
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      Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir. Seçilmiş cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir. Bu milletin yüzde 52 oyla seçtiği cumhurbaşkanına birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur.
    • Herkese kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade, o parmağın sahibine ait değildir. O sallanan parmağın arkasındaki gücü biliyoruz.
    • Bu devletin başkanı olarak anayasamızın nitelendirdiği cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki, iktidar olduğumuz için aman Meclis çalışsın, aman istikrar bozulmasın diye susuyorsak bunu birileri zaaf ya da zayıflık zannetmesinler.

    'KILIÇDAROĞLU'NDAN FİRAVUN DA OLMAZ, ÇÜNKÜ FİRAVUN DA BİR ŞAHSİYETTİR'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA / Emin Sansar
      Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş göstereyim
      Kılıçdaroğlu bugün kalkmış Hazreti Musa olmaktan bahsediyor, bizi 'firavun' diye nitelendiriyor. Firavunu bilmez, Musa'yı bilmez. Musa olmak ne demektir bunu bilmez. Kendisinden Musa olmaz, kendisinden firavun da olmaz çünkü firavun da bir şahsiyettir. Kendisinden olsa olsa Musa'nın kavmine ihanet eden Samira olur.
    • (CHP Grup Başkanvekili Özel) Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz, iktidar sorumluluğumuz olduğu için, aman Meclis çalışsın, istikrar bozulmasın, başka ülkelerin büyükelçilerinin önünde Meclisin mehabetine zarar gelmesin diye susuyorsak, bunu birileri bir zaaf ya da zayıflık zannetmesin. Böyle bir terbiyesizlik, edepsizlik, böyle bir hadsizlik olamaz.

    'ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI'

    • Partimize adaylık başvurularının 24 Nisan Salı günü başlamasına yani bugün itibariyle başlatıyoruz 29 Nisan Pazar günü sona eriyor. Milletvekilliği başvuruları genel merkezimize veya il başkanlıklarımıza bizzat yapılmasına karar verilmiştir.
    • Erkek adaylardan 6 bin, kadın adaylar ve 18-25 yaş arasındakilere 3 bin, engel durumu olanlardan bin lira özel aydat alınması kabul edilmiştir.
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