AK Parti Sözcüsü Ünal: Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MKYK sonrası açıklamalarda bulunan Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibarıyla başladığını, 29 Nisan Pazar sona ereceğini açıkladı.
Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı TBMM'nin çatısı altında konuşan Genel Başkan'ın sivil darbe olarak nitelendirmesi, diğer yandan TBMM'yi hedef alan bir darbe girişimini 'kontrollü darbe' olarak nitelendirmesi her şeyi özetliyor.
#Canlı: AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor https://t.co/o1wednIeGQ— AA Canlı (@AACanli) April 24, 2018
- Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir. Seçilmiş cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir. Bu milletin yüzde 52 oyla seçtiği cumhurbaşkanına birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur.© AA / Murat Kaynak
- Herkese kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade, o parmağın sahibine ait değildir. O sallanan parmağın arkasındaki gücü biliyoruz.
- Bu devletin başkanı olarak anayasamızın nitelendirdiği cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki, iktidar olduğumuz için aman Meclis çalışsın, aman istikrar bozulmasın diye susuyorsak bunu birileri zaaf ya da zayıflık zannetmesinler.
'KILIÇDAROĞLU'NDAN FİRAVUN DA OLMAZ, ÇÜNKÜ FİRAVUN DA BİR ŞAHSİYETTİR'
- (CHP Grup Başkanvekili Özel) Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz, iktidar sorumluluğumuz olduğu için, aman Meclis çalışsın, istikrar bozulmasın, başka ülkelerin büyükelçilerinin önünde Meclisin mehabetine zarar gelmesin diye susuyorsak, bunu birileri bir zaaf ya da zayıflık zannetmesin. Böyle bir terbiyesizlik, edepsizlik, böyle bir hadsizlik olamaz.
'ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI'
- Partimize adaylık başvurularının 24 Nisan Salı günü başlamasına yani bugün itibariyle başlatıyoruz 29 Nisan Pazar günü sona eriyor. Milletvekilliği başvuruları genel merkezimize veya il başkanlıklarımıza bizzat yapılmasına karar verilmiştir.
- Erkek adaylardan 6 bin, kadın adaylar ve 18-25 yaş arasındakilere 3 bin, engel durumu olanlardan bin lira özel aydat alınması kabul edilmiştir.
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