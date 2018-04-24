AK Parti Sözcüsü Ünal: Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumundaki sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MKYK sonrası açıklamalarda bulunan Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibarıyla başladığını, 29 Nisan Pazar sona ereceğini açıkladı.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı TBMM'nin çatısı altında konuşan Genel Başkan'ın sivil darbe olarak nitelendirmesi, diğer yandan TBMM'yi hedef alan bir darbe girişimini 'kontrollü darbe' olarak nitelendirmesi her şeyi özetliyor.

#Canlı: AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor https://t.co/o1wednIeGQ — AA Canlı (@AACanli) April 24, 2018

​ © AA / Murat Kaynak Erdoğan'dan CHP-İYİ hamlesine tepki: Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, gerçek bir felaket



Herkese kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade, o parmağın sahibine ait değildir. O sallanan parmağın arkasındaki gücü biliyoruz.



Bu devletin başkanı olarak anayasamızın nitelendirdiği cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki, iktidar olduğumuz için aman Meclis çalışsın, aman istikrar bozulmasın diye susuyorsak bunu birileri zaaf ya da zayıflık zannetmesinler.

'KILIÇDAROĞLU'NDAN FİRAVUN DA OLMAZ, ÇÜNKÜ FİRAVUN DA BİR ŞAHSİYETTİR'

© AA / Emin Sansar Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş göstereyim

(CHP Grup Başkanvekili Özel) Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz, iktidar sorumluluğumuz olduğu için, aman Meclis çalışsın, istikrar bozulmasın, başka ülkelerin büyükelçilerinin önünde Meclisin mehabetine zarar gelmesin diye susuyorsak, bunu birileri bir zaaf ya da zayıflık zannetmesin. Böyle bir terbiyesizlik, edepsizlik, böyle bir hadsizlik olamaz.

'ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI'