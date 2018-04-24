Yıldırım: AKPM seçimler ertelensin diyeceğine terörist başını getirip konuşturmasın

''AKPM kendi işine baksın, seçimi onlar değil Türkiye yapacak'' yanıtını veren Yıldırım, Türkiye'de seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini savundu.

''AKPM bunu söyleyeceğine yüzlerce, binlerce kişinin kanına girmiş terörist başını getirip konuşturmasın'' tepkisini veren Yıldırım, 'katil olduğu tescil edilmiş' diye nitelediği PYD'nin eski lideri Salih Müslim'in AKPM'de ağırlanmasıyla ilgili ''Ne barışa hizmet eder ne terörle mücadeleye ne de Avrupa'nın değerlerine'' dedi.

Bugün AKPM Denetim Komisyonu, Türkiye ile ilgili bir dizi tespitte bulunarak mevcut koşullarda gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği ve seçimlerin meşruluğunun sorgulanacağını belirtti. Denetim Komisyonu, seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.