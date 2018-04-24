CHP Parti Meclisi, Kılıçdaroğlu'na ittifak için yetki verdi

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki Grup Toplantısında haftalık sunuş konuşmasını yaptıktan sonra parti genel merkezine geldi. Burada Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra PM toplantısına geçti.

Toplantının sona ermesinden sonra açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Parti Meclisi'nin, ittifak çalışmaları için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdiğini bildirdi. Tezcan, "Herhangi bir biçimde Cumhurbaşkanı adayı tespiti görüşmemiz olmamıştır. Muhtemel bütün adaylar isminde görüşülmüştür. İsimlere takılmama konusunda Parti Meclisi'nde ağırlıklı görüş ortaya çıkmıştır" dedi.

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları:

Parti Meclisi'miz isimler üzerinde sürece zarar verecek bir değerlendirme yapmaktan kaçınmaktadır. Devam eden ittifak görüşmeleri vardır. İsimler noktasında özel tartışma açılmamıştır. Parti Meclisi'nin konuya ne kadar duyarlı yaklaştığının da sevindirici bir işaretidir. Aday saptama sürecinde, ismin bir gün önce ya da bir gün sonra saptanması kampanyanın yürütülmesiyle de ilgili bir konudur. En uygun sürede Cumhurbaşkanı adayımız açıklanacaktır.

Şu aday olmalı, şu aday olmamalı diye bu süreci rezerve eden herhangi bir görüş oluşmamıştır. Parti Meclisi'miz Genel Başkan'a sonuç alacak kombinasyonu yapma konusunda da geniş bir yetki vermiştir.

Parti Meclisi, CHP'nin kurultaydan sonra en üst karar alma organı olma özelliğini taşıyor.

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