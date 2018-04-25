CHP’li Balbay’dan YSK’ya çağrı: Adayların diplomalarını yayımlayın

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı konuşmada, daha önceki seçimlerdeki adaletsizlik iddialarından bahsetti.

Meclis'ten çağrım şudur: YSK, tüm Cumhurbaşkanı adaylarının üniversite diplomasını yayınlasın. https://t.co/BcdUYPnibh — Mustafa BALBAY (@mustafabalbay) 24 April 2018

​Seçimlerin denetimsiz olduğunu savunan Balbay, Meclis'teki konuşmasında şunları söyledi:

"16 Nisan referandumu öncesinde çıkardığınız yasayla denetim yetkisini ortadan kaldırdınız. YSK'nın işlerini tamamen ortadan kaldırdınız. Ve artık denetimsiz bir seçime giriyoruz. 1 Kasım 2015'te olduğu gibi kimin ne kadar konuştuğu gibi ortaya çıkmayacağı bir seçime giriyoruz. Her şartta seçime varız. Ama koşulların ne olduğunun da altınız çizmek gerekiyor. YSK'dan toplum adına bir tek ricam var. Bütün Cumhurbaşkanlığı adaylarının üniversite diplomalarını yayınlamasını rica ediyorum."