23 Nisan’da 'uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle yarıda kesilen gösteriye soruşturma

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Mersin'deki bir ilkokulda 23 Nisan gösterisinin "çocukların kıyafetleri nedeniyle" yarıda kesilmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘idari soruşturma’ başlattığını bildirdi. Gül, “Bu süreçle ilgili soruşturmanın sonucunu biz de takip edeceğiz” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda seçimlerle ilgili uyum paketinin görüşmelerinde muhalefet, Mersin'de bir ilkokuldaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kız öğrencilerinin 'uygun' bulunmayan kıyafetleri nedeni ile gösterinin yarıda kesilmesini eleştirdi.
CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde ilkokul 3'üncü sınıf çocuklarının bir müzik etkinliği düzenlediğini vurgulayarak, “Etkinlik başladı, çocuklar sahneye çıktı, müzik başladı, çocuklar dans etmeye başladı ancak karanlık bir zihniyet müziği durdurdu, çocukları sahneden indirdi. Gerekçe? 9 yaşındaki kız çocuklarının kıyafetlerinin uygun olmamasıydı” dedi. Atıcı, hükümete “Bu gerici zihniyete hesap soracak mısınız?” diye seslendi.
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İlçe Millî Eğitim Müdürü’nün, çocukların giyimlerinin ahlaka aykırı olduğu söyleyerek çocukların bayram yapmasını engellediğini ifade edip, “Akdeniz İlçe Millî Eğitim Müdürünü görevden almayı düşünüyor musunuz?” diye sordu. CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu da Mersin Kazanlı İlköğretim Okulunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının öğrencilere zehir olduğunu kaydetti.
ADALET BAKANI GÜL: MASUMİYETİN SİMGESİ OLAN ÇOCUKLARIN RENCİDE EDİLMESİ TASVİP EDİLEMEZ
Bu eleştiriler üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. “Bu konuyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığımız idari soruşturma başlatmış olup bu süreçle ilgili soruşturmanın sonucunu biz de takip edeceğiz” diyen Bakan Gül, masumiyetin simgesi olan çocukların bu şekilde rencide edilmesini asla tasvip edilemeyeceğini kaydetti. Gül, şöyle konuştu: “Hangi düşünce olursa olsun, olayla ilgili elbette soruşturma yapılacaktır, takip edilecektir, incelenecektir ama bu ifade çerçevesindeyse —ona istinaden söylüyorum- asla kabul edilemez. Bu bayramda, çocuklarımızın bayramında başka da bir olumsuz bir şey duymadık ama bu konuyla ilgili gerekirse cezai soruşturma hususunda da elbette idari soruşturma sonucunda, Millî Eğitim Bakanlığı cezai soruşturma gerekiyorsa bunu da ihbar edecektir. Elbette cumhuriyet savcılarımız da gerekiyorsa o boyutuyla da araştırma yapacaktır.”
CHP’li Aytuğ Atıcı’nın, “İnşallah terfi etmez Sayın Bakanım” demesi üzerine de Bakan Abduhamit Gül, “Soruşturma yapılıyor, soruşturmayı bekleyelim” dedi.
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