AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 3 dönem kuralı devam ediyor

Yazıcı, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

"Gül'ün aday olacağına ilişkin bir ihtimal görüyor musunuz?" sorusu üzerine Yazıcı, Gül'ün deneyimli, birikimli, tecrübeli bir siyasetçi olduğunu, kendisiyle ilgili bir yol tercih ederken ülkenin geleceğini gözeterek hareket edeceğini düşündüğünü dile getirdi.

AK Parti'nin her zaman seçime hazır olduğunu vurgulayan Yazıcı, erken seçim süresinin uzatılmasının kaos ortamına sebep olabileceği düşüncesiyle seçim tarihini erkene çektiklerini kaydetti.

'30 CİVARINDA 3 DÖNEM KURALINA TAKILAN MİLLETVEKİLİMİZ VAR'

Yazıcı, AK Parti'den birçok milletvekilinin 3 dönem kuralına takılmasına ve bu kuralın bu seçimlik gevşetilmesi iddiasına ilişkin ise, "3 dönem kuralı devam ediyor. 30 civarında 3 döneme takılan milletvekilimiz var. Bunlar tüzüğümüz gereği bu seçimde aday olamayacak. Merkez Karar Yönetim Kurulu, bunlardan partimizin çıkarları için yapacak bir şey varsa, bunları Merkez Kararı Heyeti verecek, Merkez Karar bu yetkileri Merkez Yürütmeye devretti. Orada müzakere edilecek, ona göre işlem yapılacak. Yoksa 3 dönem kuralı geçerli, tüzüğümüz yürürlükte" dedi.

'CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ ÖNCEDEN AÇIKLANMASI ESNEKLİĞİ ORTADAN KALDIRIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yardımcılarını seçimden önce açıklamayacağını ifade ettiğinin anımsatılması üzerine Yazıcı, "Aday olacak Cumhurbaşkanının yardımcılarını açıklaması, kendisini bağlaması anlamına gelir. Esnekliği ortadan kaldırır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın beyanına aynen katılıyorum, doğrudur. Seçim yapılır, Cumhurbaşkanımız seçilir, o zaman yardımcılarını deklare eder, kamuoyu ile paylaşır" ifadesini kullandı.