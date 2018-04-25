AK Parti kulisi: Davutoğlu, aday olmayacak

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın aktardığına göre Davutoğlu, AK Parti’nin her salı yapılan grup toplantılarının sonuncusuna katılmadı. Eski Başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Beşir Atalay da grup toplantısında yer almadı.

Davutoğlu'nun grup toplantısına da katılmamış olması, AK Parti kulislerinde 'Yeniden aday olmayacak' yorumlarına sebep oldu.

Öte yandan önceki gün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşmesine ilişkin Davutoğlu’nun yakın çevresinden “Görüşme talebi Gül’den geldi. Davutoğlu sürece ilişkin henüz pozisyon da almadı. Seçimlerden sonra farklı gelişmeler olabilir” değerlendirmesi geldi.



