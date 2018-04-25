'Gül'ün yanında Ali Babacan, Sadullah Ergin ve Beşir Atalay var'

Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı olacağı öne sürülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ekibinde Ali Babacan, Sadullah Ergin, Beşir Atalay gibi siyasetin ve AK Parti'nin önemli isimlerinin olduğu ifade edildi.

© AA / Orhan Akkanat AK Parti kulisi: Davutoğlu, aday olmayacak

Türkiye, 24 Haziran'da erken seçime giderken gözler Abdullah Gül'e çevrilmiş durumda.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın siyaset kulislerinden aktardığına göre Abdullah Gül’ün yanında eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay gibi isimler var.

Gül’ün eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’na da hem kendi adaylığı konusundaki görüşlerini sorduğu, hem de olası adaylığı için destek istediği belirtiliyor. Davutoğlu’nun temkinli yaklaştığı yorumları var.



