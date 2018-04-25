DSP, Yıldırım'dan seçime girmek için destek istedi

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Yıldırım, TBMM’nin açılış yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile sohbet etti. Görüşmenin ardından Aksakal, “Siyasi partilerin seçimlere katılmasına ilişkin bazı atraksiyonlar yaşanıyor. Bu yaşanan süreçle ilgili düşüncelerimi aktardım kendisine” dedi.

DSP olarak seçimlere girme haklarının olduğunu söyleyen Aksakal, “Buna rağmen listede yer almadık. Bu konuda eleştirilerimizi dile getirdik. O da şaşırdı. ‘Nasıl olur böyle bir şey’ dedi. Biz Yüksek Seçim Kurulu’na itirazımızı yaptık YSK da gerekli incelemeleri yapıp makul noktada bir cevap verecek. Örgütlenme veya diğer kriterler konusunda bir sıkıntımız yok” diye konuştu.