Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin erken seçime gitmesiyle birlikte tekrar beklenti oluşan bedelli askerlik konusunda 'böyle bir gündemi doğru bulmadığını' söyledi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin en yetkili organı Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda (MKYK) erken seçim ile birlikte bedelli askerlik beklentisinin arttığının söylenmesi üzerine "Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.

'KİMSE İŞARET BEKLEMESİN'

Erdoğan ayrıca bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, “Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin” dedi.

Erdoğan, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu.

'BİZ GÜVENCE VEREMEYİZ'

Erdoğan, belediye ve il başkanlarına yönelik, “İşaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verirken, bürokratlara da, “Kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz” uyarısı yaptı.



