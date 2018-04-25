CHP PM'de cumhurbaşkanı adaylığı için 3 isim tartışıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylıktan geri çekilmeyeceğini açıklamasının ardından 24 Haziran için 'ortak aday' formülünün rafa kalktığı belirtildi. CHP Parti Meclisi'nde (PM) de bu gelişmenin ardından 3 isim öne çıktı: Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici, Muharrem İnce.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in aktardığına göre, 24 Haziran seçimlerine kısa süre kala, muhalafet ittifak çerçevesinde görüşmelerini büyük oranda sonlandırırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin MYK ve PM’sini arka arkaya topladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylıkta ısrarıyla ortak aday seçeneği büyük oranda sona erdi.

CHP PM’de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin isimlerinin tartışıldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun ise yasaya göre adayın kendisi hariç en az 20 milletvekili ile cumhurbaşkanı adayı gösterilebileceğine dikkat çekerek, ’Cumhurbaşkanı adayını grup belirleyecek’ dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı adaylık şartlarına göre, aday gösterilirken, TBMM üyesi olsun veya olmasın, aday hariç en az 20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekiyor.

Ayrıca PM’de milletvekili aday adaylığı başvuru ücreti de 11.000 TL olarak belirlendi.