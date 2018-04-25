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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    SONAR Başkanı Bayrakçı: Erdoğan bu defa yüzde 51'i bulamaz

    © AA /
    Türkiye
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    SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimin ilk turda seçilemeyeceğini, ikinci turda da ancak yüzde 47 alabileceğini söyledi. Bayrakçı'ya göre Gül'ün Erdoğan'ın karşısına çıkması mümkün değil: "O kadar çok paylaşmışlıkları var ki. Her şey dökülür ortaya. Karşılıklı birbirlerini mahvederler."

    Meral Akşener
    © REUTERS / Murad Sezer
    'Tavrım net' diyen Akşener: Çekilmiyorum, keşke Gül de aday olsa
    Sözcü'den Nil Soysal'a konuşan Bayrakçı'nın açıklamalarından bir kısım şöyle:

    62 gün sonra kurulacak sandıklardan çıkacak oy oranları için öngörünüz nedir?

    Bu sorunuza CHP'nin adayını bilmeden cevap vermek zor. Ama şunu söyleyebilirim; CHP eğer uygun bir aday bulursa, ki bu aday şu anda adı geçen isimlerden İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Öztürk Yılmaz olabilir. Ya da bir başka isim çıkabilir. HDP'nin de kendi adayını göstermesi kaydıyla, her ne kadar MHP, AKP'ye tam destek verecek olsa da, Tayyip Erdoğan'ın birinci turda yüzde 50'yi geçebileceğini ben hiç düşünmüyorum.  Birinci turda Tayyip Erdoğan yüzde 45 alsa, ki bu yüzde 44 de olabilir. Hatta yüzde 40 bile olabilir. Rakipleri de yüzde 10-15-20 diye dizilseler bile, ikinci turda Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50.5 – 51'i bulabileceğini de düşünmüyorum.  51, 52'yi karşısındaki aday bulabilir. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda ilave gelecek 6-7 puanı yok. İkinci turda o yine aldığı 44-45'ini alır. Belki 47 alır. Ama herkes de gider rakibine oy verir. Tayyip Erdoğan yüzde 47, rakibi yüzde 53 oy alabilir. Bu da sürpriz olmaz!

    Recep Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül
    © AA /
    Erdoğan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Derdimiz yok
    Yani Tayyip Erdoğan'ın oyu ilk turda kesinleşecek…

    Bana göre Tayyip Erdoğan birinci turda en yüksek oyunu alacak. O da hiçbir şekilde yüzde 51 olmuyor. Zaten en zayıf adaylara karşı, yani CHP ile MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı aday gösterdiği seçimde bile birinci turda yüzde 51 alabildi Tayyip Erdoğan. Şimdi karşısında CHP'nin adayı ve Meral Akşener gibi dişli rakipler var. Öyle 51 çantada değil bu sefer.

    Abdullah Gül muamması da var… 11. Cumhurbaşkanı aday olur mu? Olursa ne olur?

    Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'ın karşısında herhangi bir hamle yapamaz.  Onun adaylığı söz konusu bile olamaz.  En az 17 sebep sayabilirim size neden aday olamayacağı ile ilgili. Hani generale sormuşlar; savaşı neden kaybettin diye. Sayayım demiş ve başlamış: “Bir; cephanem bitti” demiş. “Dur!” demişler, gerisini saymaya gerek yok. Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ın o kadar çok paylaşmışlıkları var ki; rakip olarak çıktığı zaman her şeyi göze alması gerekir. Her şey dökülür ortaya. Karşılıklı birbirlerini mahvederler. O yüzden çıkamaz!

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    'HDP kararını verdi: Demirtaş, aday olacak'
    Peki ya muhalifler yine bir çatı adayda anlaşırlarsa ne olur?

    Çatı adayda sıkıntı olur. Çünkü diyelim ki birinci turda yüksek bir oy aldı. Yüzde 43 olsun mesela. Ki çatı aday için yüzde 43 güzel bir oydur. Ama HDP kendi adayını çıkaracak. HDP, MHP'li muhaliflerin desteklediği bir çatı adayı desteklemez. HDP'nin çıkaracağı aday da yüzde 8-9'un altında oy almaz. Dolayısıyla bu senaryoda Tayyip Erdoğan birinci turda yine yüzde 50,5 ile seçilebilir. Çatı aday projesi Ekmeleddin İhsanoğlu projesidir. Tayyip Erdoğan birinci turda yüzde 51 alamadığı seçimin ikinci turunda bu sefer yüzde 55 ile kazanır.

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