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    ABD Başkanı Donald Trump

    Türkiye'den Trump'a 1915 tepkisi: Yanlış ifadeleri ve sübjektif tarih yorumunu reddediyoruz

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Türkiye
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    Türk Dışişleri, 1915 olayları için Ermenice 'Büyük felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösteren bir açıklama yaptı: "Yanlış ifadeleri ve sübjektif tarih yorumunu reddediyoruz."

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi
    ABD başkanları, 1993 yılından (Bill Clinton'dan) bu yana 1915 olaylarıyla ilgili her yıl düzenli olarak yazılı açıklama yapıyor. 1915 olayları genellikle 'büyük felaket, tehcir ve katliam' gibi ifadelerle betimleniyor. Trump da selefi Barack Obama gibi dün yaptığı açıklamada 'Büyük felaket' ifadesini kullandı.

    Türk Dışişleri, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve sübjektif tarih yorumunu reddediyoruz.

    ABD Yönetimi’nden beklentimiz Osmanlı’nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesidir.

    Bu çerçevede, Başkan Trump’a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu hatırlatırız.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Ludovic Marin
    Macron’dan Ermenistan liderine 1915 mesajı
    Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini araştırmacıların istifadesine açmıştır.

    Öte yandan, I. Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nde düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni dostluğuna uygun biçimde anılmışlardır. ABD Yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözkonusu törene ilettiği ve Türkiye’nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan, Osmanlı Ermenileri’nin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate almalarını tavsiye ederiz.

    Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklı selime uygun bir hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz.

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