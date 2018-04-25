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    Bilal Erdoğan

    Bilal Erdoğan: Batı medeniyeti zirveyi gördü

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Medeniyetlerde iniş çıkışlar oluyor. Batı medeniyetinin zirveyi gördüğünü herhalde fark ediyoruz, Batı medeniyeti artık bocalamaya başladı" dedi.

    Bilal Erdoğan
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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    Okçular Vakfınca düzenlenen Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılış törenine katılmak üzere Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin, Sırbistan'daki gençlere, ülkelerini terk etmek zorunda kalmamaları için her alanda destek olmak istediğini söyledi.

    Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac ve Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Sulejman Ugljanin ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen serginin açılışına katıldıktan sonra Türkiye Mezunları Birliğini (TÜMEB) ziyaret etti.

    Erdoğan, burada Türkiye'deki eğitim kurumlarından mezun olmuş "Türkiye Mezunları" ve Türkiye'de eğitim görmek isteyen gençlerle bir araya geldi.

    'BURASI SİZİN ÜLKENİZ, UNUTMAYIN'

    Erdoğan, Türkiye Mezunları gençlere hitaben bir konuşma yaparak, Türkiye'de eğitim gören herkesin ülkesine dönüp kendi toplumunu geliştirmesi gerektiğine işaret etti. Erdoğan, şunları dile getirdi:

    "Burası sizin ülkeniz, bunu unutmamanız lazım. Ve siz buraları bırakırsanız sizden önce bu toprakları tutmak için şehit düşen dedelerimize, ecdadımıza layık olmamış oluruz. Onun için buraları bırakmamalısınız. Ve buraları bırakmamanın yolu da buralarda kendinize güzel hayatlar kurmak için iyi eğitim almak. Biz Türkiye olarak bu doğrultuda sizi daha çok desteklemek istiyoruz."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Volkan Furuncu
    Erdoğan: Eğitim için Batı'ya gidenler ajan oluyor
    'ARTIK BOCALAMAYA BAŞLADI'

    Gençlerle sohbet eden Erdoğan, "Batı, ilimde, bizim durduğumuz yerden ileri gitti. Dünyada hep böyle bir dönüşüm var, devinim var, inişler, çıkışlar var. Medeniyetlerde de böyle iniş çıkışlar oluyor. Batı medeniyetinin zirveyi gördüğünü herhalde fark ediyoruz, Batı medeniyeti artık bocalamaya başladı. Belli sıkıntıları yaşamaya başladı, ekonomik büyümesini belli bir yere getirdi, daha ileriye götüremiyor. Şimdi böyle bir zamanda bizim medeniyetimizi ihya edip Batı'nın bıraktığı yerden onu alıp ileriye götürme fırsatımız var aslında" ifadelerini kullandı.

    'ECDADIMIZ OKÇULUKTA DEVRİN EN İLERİSİNDE, LAYIK OLMALIYIZ'

    "Bizim ecdadımız okçulukta devrin en ilerisinde" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bizim ecdada layık olmamız onun yaptığını yapmakla olmaz, o okçulukta en ileriyse biz de bugün teknolojide, savaş teknolojisinde en ileri olacağız. Ecdada layık olmak aynı ruhu bugüne taşımak demektir. Onun için elinize yay alıp ok atmaya başladığınız zaman bütün bunları da düşünmeniz gerekiyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu zaten, sadece spor olsun diye bunları yapmıyoruz yani" dedi.

    'OK ATARKEN EGONU DA ATIYORSUN'

    Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da okçuluğun sadece bir spor değeri olmadığını anımsatarak, binlerce yıllık geçmişi bulunan ortak tarihin bir parçası olduğunu söyledi.

    Okçuluğun, ruh ve beden eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "Okçu, ok atarken aslında içindeki egosunu atar, tasavvufi manada bu böyledir, kibrini atar, kendini beğenmişliğini atar, okçuluğun böyle bir tarafının olduğunu da paylaşmak isterim." sözlerine yer verdi.

    TÜMEB Başkanı Nazim Licina da konuklara, Ekim 2017'de kurulan birliğin faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

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