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    Lüks Taksi

    Japon turistlere transfer faturası: Yeşilköy'den Sultanahmet'e 1550 TL

    © AA / Kenan Irtak
    Türkiye
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    Japonya'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen iki Japon turist, Sultanahmet'e gitmek için havalimanında transfer hizmeti veren bir acenteyle anlaştı. İddiaya göre turistler, Yeşilköy'den Sultanahmet'e 20 dakika süren yolculuk sonunda 1550 TL ödeme yaptı.

    Japonya'dan geçen hafta İstanbul'a gelen 2 Japon turist Atatürk Havalimanı'ndan Sultanahmet'e gitmek istedi. Taksi yerine transfer için bir acenteyle anlaşan turistler, iddiaya göre yarım saati bulmayan yolculuk için 1550 TL ödeme yaptı.

    Hürriyet'ten Burak Coşan'ın habere göre, yurtdışından turist getiren MSİ Turizm'in sahibi Ertan Demirbaş'ın anlattığı olay şöyle gelişti:

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    © AA / Arşiv
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    "Tokyo'dan İstanbul gelen iki Japon turist havalimanında bizim asistanımızla buluşamıyor. Bu yüzden söz konusu transfer firması ile anlaşıyor. Yaklaşık 20 dakika süren yolculuk için 1550 TL'yi turistlerin kredi kartlarından çekiyorlar. Gelen Japonlardan biri 1946, diğeri ise 1949 doğumlu iki kadın. İmzaladıkları evrakları bize gönderdiler. Transferi yapan firma ile görüştük. Bize ‘35 bin dolar kira ödüyoruz. Kaç liraya transfer yapacağımızı size mi soracağız' diye cevap verdiler.

    Cevap üzerine Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TÜRSAB) firmayı şikâyet ettik. Japon turistlere bu turu uçak dahil, 2 gün Kapadokya gezisi ve rehber hizmetiyle birlikte 380 Euro'ya satmıştık. Yani yaklaşık 1900 TL. Biz bu fiyata böyle bir turu satıyoruz. Ancak tek transferle 1550 TL alıyorlar. Zaten Japon turisti zor getiriyoruz. Böyle olaylar olunca işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor."

    TRANSFER FİRMASI: FİYATI AÇIKÇA SÖYLEDİK

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    © AA / Arşiv
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    İddialar üzerine açıklama yapan transfer firması Azade Turizm yetkilisi ise şunları söyledi:

    "Biz VIP transfer hizmeti veriyoruz. Araçlarımız çok lüks. Ayrıca şoförlerimiz İngilizce biliyor. Takım elbise ile hizmet veriyor. Biz fiyatı açıkça söyledik. Onlar da kabul etti. Herhangi bir şekilde gizli bir iş yapmadık.

    Bu konu şöyle değerlendirilebilir: 'Bakırköy'de bir balık yiyorsunuz. Aynı Balığı Ortaköy'de yediğiniz zaman daha fazla ödeme yapıyorsunuz. Biz aynı zamanda helikopter ile de transfer imkânı veren bir firmayız."

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