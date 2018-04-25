Japon turistlere transfer faturası: Yeşilköy'den Sultanahmet'e 1550 TL

Japonya'dan geçen hafta İstanbul'a gelen 2 Japon turist Atatürk Havalimanı'ndan Sultanahmet'e gitmek istedi. Taksi yerine transfer için bir acenteyle anlaşan turistler, iddiaya göre yarım saati bulmayan yolculuk için 1550 TL ödeme yaptı.
Hürriyet'ten Burak Coşan'ın habere göre, yurtdışından turist getiren MSİ Turizm'in sahibi Ertan Demirbaş'ın anlattığı olay şöyle gelişti:
Cevap üzerine Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TÜRSAB) firmayı şikâyet ettik. Japon turistlere bu turu uçak dahil, 2 gün Kapadokya gezisi ve rehber hizmetiyle birlikte 380 Euro'ya satmıştık. Yani yaklaşık 1900 TL. Biz bu fiyata böyle bir turu satıyoruz. Ancak tek transferle 1550 TL alıyorlar. Zaten Japon turisti zor getiriyoruz. Böyle olaylar olunca işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor."
TRANSFER FİRMASI: FİYATI AÇIKÇA SÖYLEDİK
"Biz VIP transfer hizmeti veriyoruz. Araçlarımız çok lüks. Ayrıca şoförlerimiz İngilizce biliyor. Takım elbise ile hizmet veriyor. Biz fiyatı açıkça söyledik. Onlar da kabul etti. Herhangi bir şekilde gizli bir iş yapmadık.
Bu konu şöyle değerlendirilebilir: 'Bakırköy'de bir balık yiyorsunuz. Aynı Balığı Ortaköy'de yediğiniz zaman daha fazla ödeme yapıyorsunuz. Biz aynı zamanda helikopter ile de transfer imkânı veren bir firmayız."
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