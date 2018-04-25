Gözler bu düğünde: Erdoğan ve Gül, bir araya gelebilir

BİRLİKTE NİKAH ŞAHİDİ OLABİLİRLER
Erdoğan ve Gül'ün bu düğüne katılmaları halinde birlikte nikah şahitliği yaparak, aynı masada oturacakları ifade ediliyor. Güvenlik nedeniyle özel kartla girilecek düğüne Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu da davet edildi.
Öte yandan, Abdullah Gül'ün 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gelmesi halinde, mezunu olduğu, balmumundan heykelinin bulunduğu Kayseri Lisesi'nin 125. yıl dönümü geleneksel mezunlar buluşması da katılması bekleniyor.
Erdoğan, partisinin grup toplantısında Gül'ün kendisine rakip olabileceği iddialarını üstü kapalı olarak değerlendirmiş ve "Şu anda çok garip bir senaryo ortada. Hafta sonuna kadar bakalım bu senaryo nasıl oynanacak, göreceğiz" demişti.
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