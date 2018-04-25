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    e-devlet

    e-Devlet'te milletvekili yoğunluğu

    © AA /
    Türkiye
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    Adalet Bakanlığı'nın milletvekili aday adaylarının almaları gereken sabıka kayıtlarına e-Devlet üzerinden erişmelerine yönelik başlattığı uygulamanın ilk gününde 1531 işlem yapıldı.

    Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Türksat'ın çalışmasıyla milletvekilliğine aday adayı olacakların, daha önce adliyelerdeki ilgili birimlerden aldıkları adli sicil kayıtları e-Devlet'e taşındı.

    e-Devlet
    © AA /
    Milletvekilliği aday adayları, başvurularını e-Devlet'ten yapacak
    Dün başlayan yeni uygulama, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin büyük ilgisini çekti.

    Uygulamanın ilk gününde 1531 kişi, milletvekili aday adayı olabilmek için e-Devlet üzerinden adli sicil kaydı aldı.

    İŞLEMLER NASIL YAPILIYOR?

    Adli sicil kaydına ulaşmak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığının sunduğu hizmetler bölümünde yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" alanında gerekli yerleri dolduracak.

    Adaylar, belgenin neden verileceğinin belirtildiği bölümde, "milletvekili adaylığı" alanını işaretleyecek. Adaylar, gerekli yerleri doldurduktan sonra elektronik ortamdan milletvekilliği adaylığı için sabıka kaydına erişebilecek.

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