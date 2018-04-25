İYİ Parti: Çatı aday istemiyoruz, CHP ve SP Abdullah Gül ile çıkabilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in 50'den fazla il gezdiğini belirterek "Hiç çalışmadan adaylık teklifi bekleyen Abdullah Gül ismi için çatı adayda yokuz" dedi. Aydın, Gül'e Saadet Partisi ve CHP'yi işaret etti.

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın aktardığına göre 24 Haziran'daki seçim için çatı adayla ilgili olarak "Her zaman ters tepiyor" değerlendirmesinde bulunan Aydın, şöyle konuştu:

"Biz motive olduk, genel başkan 5 ayda 56 il gezdi. Yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etti. Hiç çalışmayan ve bekleyen, adaylık için teklif bekleyen Sayın Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Çatı adayda yokuz."

'HDP DE KENDİ ADAYIYLA ÇIKSIN'

Milletvekili seçimi için Saadet Partisi ile iş birliğine hazır olduklarını ve büyük aşama kaydettiklerini anlatan Aydın, "Parlamenter sistem istiyoruz. Hukukun üstünlüğü istiyoruz. Her parti en güçlü ismiyle çıksın. CHP ve SP 'En güçlü adayımız Gül' diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın" dedi.

Koray Aydın (Özel): ‘hiç bir koşulda çatı aday projesine ilk turda destek olmayacağız. Bu hem sn Akşener’in hem partimizin kesin kararıdır.’ — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 25 Nisan 2018

'HAYATIMIZ BOYUNCA CHP'YE TEŞEKKÜR EDECEĞİZ'

CHP'den istifa edip İyi Parti'ye katılan 15 vekille ilgili de değerlendirmeler yapan Aydın, "Onlar YSK'nın bizim seçime girmemizi engellemesine yönelik atak yaptılar. Hayatımız boyunca kendilerine teşekkür edeceğiz. Bu arkadaşlarımız istedikleri an gidebilirler ya da kalabilirler" dedi.