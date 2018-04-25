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    Muharrem İnce

    CHP'li İnce: Erdoğan'dan kurtulma seçeneğimiz Gül olmamalı

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    CHP PM'de Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçtiği belirtilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz. Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Gül bizim Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır" dedi.

    Muharrem İnce
    © AA / Raşit Aydoğan
    'CHP'nin adayı Büyükerşen ya da İnce olacak'
    CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim için bir çatı adayda ısrar ettiği, bu adayın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğu kulislere yansıdı. Partinin kararının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

    CHP Parti Meclisi'nde (PM) Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçtiği ifade edilen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise partinin olası kararına karşı çıktı.

    İnce, sosyal medya hesabı Twitter'da şunları yazdı:

    "Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz.

    Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖcü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır."

    İnce, kendi hakkında "Gül aday olursa Erdoğan'a oy veririm" dediği iddiasını da yalanladı. İnce, "Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız" ifadesini kullandı.

    CHP Parti Meclisi (PM)
    © AA /
    CHP PM'de cumhurbaşkanı adaylığı için 3 isim tartışıldı
    ALÇI'DAN İNCE, 'ERDOĞAN'A OY VERİRİM' DEDİ İDDİASI

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşesinde Muharrem İnce ile bir telefon görüşmesi yaptığını yazmıştı. Alçı’nın yazısında İnce'nin özetle şu ifadeleri kullandığını iddia etmişti:

     “Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26’yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim… Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı…”

    İyi Parti’ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik. Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP.

    Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm!

    Dokunulmazlıklara karşı oy kullandım. Bunu bütün Kürtler biliyor, kurultay konuşmam da açık. Onu da herkes dinledi."

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