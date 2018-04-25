Yıldırım: Avrupa, Rusya'yı dışlayamaz

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Avrupa'dan kopamayacağını söylerken Avrupa'nın Rusya'yı da dışlayamayacağını söyledi. Yıldırım, "Biz AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Nueva Economia Forum tarafından Madrid'de düzenlenen toplantıda konuştu.

Yıldırım, Akdeniz'de yaşananlara ilişkin, "İstiyoruz ki Akdeniz, her gün yüzlerce çocuğun, insanın hayatının söndüğü bir deniz olmasın; refahın, barışın, dostluğun denizi olsun. Bunun için İspanya ve Türkiye'ye çok büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

'SURİYE'NİN SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ'

Suriye sorununa değinen Yıldırım, "Sınırlarımızdaki duvarları, girişleri, çıkışları daha da sıkılaştırarak sorunu çözemeyiz. Suriye'deki sorunun sebebi de biz değiliz, başlatanı da biz değiliz ama sonuçlarını yaşayan, bedelini ödeyen biziz" ifadelerini kullandı.

'AB'YE ÜYELİK İÇİN KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Başbakan Yıldırım, "Biz AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir" şeklinde konuştu.

Yıldırım ayrıca özetle şunları söyledi: