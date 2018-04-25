Erdoğan, Destici ile görüşecek

24 Haziran erken seçimleri öncesinde partilerin ittifak arayışları devam ediyor. AK Parti ile MHP arasında kurulan 'Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği merak edilirken bugün AK Parti heyeti, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) ziyaret gerçekleştirdi.

© AA / Emin Sansar AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti. Görüşmeye, BBP Genel Sekreter Üzeyir Tunç da katıldı.

BBP Genel Merkezi'nde 09.30'da başlayan görüşmeye AK Parti'yi temsilen parti sözcüsü Mahir Ünal ile Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Ünal, şunları söyledi:

"Türk siyasetinde gizli kapaklı, kirli pazarlıkların yapılmaması, her şeyin milletin gözünün önünde ceryan etmesi için ittifak düzenlemesi yapıldı. Biz, MHP ile olan ittifak görüşmelerini şeffaf ve halkımızın gözünün önünde yaptık. Sayın Genel Başkan ile görüştük, sanıyorum kendisi hafta içinde Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Görüşmenin ardından varılan nihai nokta açıklanır."

DESTİCİ: SEÇİME KURUMSAL KİMLİĞİMİZLE GİRMEYİ ARZU EDERİZ

© Fotoğraf : DHA BBP: Adayımız Cumhur ittifakının adayı

BBP lideri Destici de açıklamasında, "İşin başından beri ittifakın yasal hale getirilmesinin doğru olduğunu savunduk. Cumhur ittifakını desteklediğimizi, BBP olarak bu ittifakın içinde olacağımızı açıkladık. Bugün AK Parti heyeti bizleri ziyaret etti. BBP kendi amblemiyle mi, kendi listesiyle mi yer alacak? İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağımız görüşme sonrası bunu netleştirmiş olacağız. Elbette ki biz kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil Cumhur ittifakının birlikte vereceği karardır, bu karara da saygılı oluruz. BBP'nin parlamentoda temsil edilmesi de bu anlamda çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri en az parlamento seçimleri kadar değerlidir" dedi.

'GÜL'ÜN 2007'YE DÖNMESİ LAZIM'

Destici, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık için isminin geçmesiyle ilgili soruya, "Onun da yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Gül'ün 2007'ye dönmesi lazım. 367 krizi vardı. Gül'ün seçilmemesi için her türlü yolu denemiş kişiler vardı. Bu muhasebeyi yapacaktır" yanıtını verdi.