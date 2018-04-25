CHP'li Tezcan'dan isim uyarısı: Herkes 40 kere düşünüp bir kere konuşmalı

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, cumhurbaşkanı adaylığı için isimlerin kamuoyu önünde tartışılmaması gerektiğini söyledi. Tezcan, "40 kere düşünüp bir kere konuşmak gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin sonuç almaya yönelik olarak bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Geniş katılımlı bir ittifak peşindeyiz, herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok" dedi.

Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklama yapan Tezcan, toplantıda cumhurbaşkanı adayı ismi ile ilgili görüşme olmadığını, adayın en uygun zamanda açıklanacağını söyledi.

Tezcan, "CHP sonuç almaya yönelik hassasiyeti sürdürecektir. Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Parti Meclisi'nde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelmişti.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Gül'ün adaylığına açıkça itiraz etmiş, "Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan'dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır" ifadesini kullanmıştı.