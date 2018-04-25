Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki gerginlik sonrası ilk tokalaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen törende tokalaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AYM Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi.

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile çok sayıda yargı mensupları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girişinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu protokolün ön sırasında bulunanlarla tokalaştı.

NE OLMUŞTU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri tartışma yaratmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları 'rezalet' olarak nitelendirerek Genel Kurul salonunu terk etmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e TBMM'deki konuşmasından dolayı tepki gösteren Erdoğan, "Ben aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş 80 milyona göstereyim" ifadelerini kullanmıştı.