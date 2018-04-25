Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener: Adaylığım sürüyor

Türkiye erken seçime giderken muhalefet partileri arasındaki görüşmeler hız kazandı. En son olarak bugün saat 13.00'te Akşener, CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Akşener adaylığının devam ettiğini belirtirken CHP lideri Kılıçdaroğlu da, "Teşekkürlük bir durum değil aslında. Biz İYİ Parti'ye değil demokrasiye destek verdik" dedi.
Akşener, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Bir demokrasi katliamının önüne geçildi, tekrar teşekkür ediyorum. Partimizin sloganı da Türkiye ve milletimiz iyi olacak" ifadesini kullandı.
Ziyaretle ilgili Akşener, "Kendilerini ziyaret sebebimiz üstün demokrasi hareketlerine teşekkür etmekti. Diğer taraftan merak ediyorsunuzdur, 25 Ekim'de kurulduk, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. 100 bin imza ile İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığımı sürdürmek istediğimi belirtmek isterim" dedi.
KILIÇDAROĞLU: İYİ PARTİ'YE DEĞİL DEMOKRASİYE KATKI YAPTIK
Öte yandan CHP milletvekillleri, bugün 16.00'da parti genel merkezinde toplanacak.
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