Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener: Adaylığım sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Akşener görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 15 vekilin geçişi nedeniyle teşekkür ziyaretine geldiklerini belirterek, adaylığının devam ettiğini söyledi.

Türkiye erken seçime giderken muhalefet partileri arasındaki görüşmeler hız kazandı. En son olarak bugün saat 13.00'te Akşener, CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.

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Görüşme sonrası açıklama yapan Akşener, 15 vekilin geçişi nedeniyle teşekkür ziyaretine geldiklerini söyledi.

Akşener adaylığının devam ettiğini belirtirken CHP lideri Kılıçdaroğlu da, "Teşekkürlük bir durum değil aslında. Biz İYİ Parti'ye değil demokrasiye destek verdik" dedi.

Akşener, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Bir demokrasi katliamının önüne geçildi, tekrar teşekkür ediyorum. Partimizin sloganı da Türkiye ve milletimiz iyi olacak" ifadesini kullandı.

Ziyaretle ilgili Akşener, "Kendilerini ziyaret sebebimiz üstün demokrasi hareketlerine teşekkür etmekti. Diğer taraftan merak ediyorsunuzdur, 25 Ekim'de kurulduk, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. 100 bin imza ile İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığımı sürdürmek istediğimi belirtmek isterim" dedi.

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Akşener'in teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu da, "Bir siyasi partiye karşı kumpas kurulması bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildi. İYİ Parti'ye değil demokrasiye katkı yaptık. Demokrasiyi savunanlar 24 Haziran'da bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceğiz. Demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Öte yandan CHP milletvekillleri, bugün 16.00'da parti genel merkezinde toplanacak.