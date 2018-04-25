Erdoğan: 24 Haziran'dan sonraki ilk ziyaretimi Azerbaycan'a yapacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a yapacağını söyledi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır" dedi.