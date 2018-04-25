Erdoğan: 24 Haziran'dan sonraki ilk ziyaretimi Azerbaycan'a yapacağım

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
- Bildiğiniz gibi Sayın Aliyev, büyük farkla kazandığı seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini ülkemize yapıyor. Bu başarısından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah, aziz kardeşimizin vizyoner liderliği altında can Azerbaycan gelişmeye devam edecektir.© REUTERS / Vugar Amrullayev
- Hatırlayacağınız üzere ben de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurtdışı ziyaretimi de Azerbaycan'a yapacağım.
'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'
- Geçen yıl Bakü-Tiflis-Kars hattını açmıştık. Önümüzdeki dönemde yeni projeler var, bunları hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır. En büyük proje, malum. Yakın zaman Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını yapacağız.© AA / Resul Rehimov
- Seçim öncesinde gerek milletimize gerekse tüm dünyaya müjdemiz olacaktır. TANAP bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Böylece Azerbaycan Türkiye'de 1 numaralı yatırımcı olacaktır.
- Savunma sanayinde birlikte atacağımız ve atmamız gereken adımlar en önemli hedeftir. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Gürcistan, Türkmenistan, İran ve Pakistan'la oluşturduğumuz üçlü işbirliği mekanizmaları da son derece önemlidir.
'YERLİ VE MİLLİ PARAYA GEÇECEĞİZ'
- 15 Temmuz sonrası bize geçmiş olsun dileklerini ileten ve destek veren ilk kardeşlerimden birisi İlham Aliyev olmuştur. Zeytin Dalı sırasında Azeri hükümeti ve Azeri halkı hep bizimle beraber olmuştur.© AA / Kayhan Özer
- Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümü arzumdur. Askeri ve savunma sanayi alanında işbirliğimizi de geliştirme konusunda kararlıyız. Burada üzerinde mütabık kaldığımız tüm konuların takipçisi olacağız ve stratejik ilişkilerimizi daha yukarı taşımak için tüm imkanlarımızla çalışacağız.
- Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır.
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