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    İlham Aliyev -Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: 24 Haziran'dan sonraki ilk ziyaretimi Azerbaycan'a yapacağım

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a yapacağını söyledi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır" dedi.

    Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

    • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
      © REUTERS / Vugar Amrullayev
      Azerbaycan'da seçimleri ilk sonuçlara göre İlham Aliyev kazandı
      Bildiğiniz gibi Sayın Aliyev, büyük farkla kazandığı seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini ülkemize yapıyor. Bu başarısından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah, aziz kardeşimizin vizyoner liderliği altında can Azerbaycan gelişmeye devam edecektir.
    • Hatırlayacağınız üzere ben de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurtdışı ziyaretimi de Azerbaycan'a yapacağım.

    'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

    • Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı
      © AA / Resul Rehimov
      Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran yeni transit koridoru üzerinde anlaştı
      Geçen yıl Bakü-Tiflis-Kars hattını açmıştık. Önümüzdeki dönemde yeni projeler var, bunları hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır. En büyük proje, malum. Yakın zaman Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını yapacağız.
    • Seçim öncesinde gerek milletimize gerekse tüm dünyaya müjdemiz olacaktır. TANAP bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Böylece Azerbaycan Türkiye'de 1 numaralı yatırımcı olacaktır.
    • Savunma sanayinde birlikte atacağımız ve atmamız gereken adımlar en önemli hedeftir. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Gürcistan, Türkmenistan, İran ve Pakistan'la oluşturduğumuz üçlü işbirliği mekanizmaları da son derece önemlidir.

    'YERLİ VE MİLLİ PARAYA GEÇECEĞİZ'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 5. Toplantısı'na katıldı.
      © AA / Kayhan Özer
      'Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımı 20 milyar doları geçecek'
      15 Temmuz sonrası bize geçmiş olsun dileklerini ileten ve destek veren ilk kardeşlerimden birisi İlham Aliyev olmuştur. Zeytin Dalı sırasında Azeri hükümeti ve Azeri halkı hep bizimle beraber olmuştur.
    • Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümü arzumdur. Askeri ve savunma sanayi alanında işbirliğimizi de geliştirme konusunda kararlıyız. Burada üzerinde mütabık kaldığımız tüm konuların takipçisi olacağız ve stratejik ilişkilerimizi daha yukarı taşımak için tüm imkanlarımızla çalışacağız.
    • Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır.

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    Etiketler:
    TANAP, İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Türkiye
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