HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

© AFP 2018 / OZAN KOSE Demirtaş'tan erken seçim mesajı: Bir mühürlük canları var

Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre, bugün toplanan ve halen devam eden HDP Parti Meclisi'nde, tutuklu eski Eş Genel Başkan Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kesinleşti.

Demirtaş'ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi.

Öte yandan HDP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda CHP'nin 'sıfır baraj ittifakı'na da destek kararı çıktı.

Birgün'ün haberine göre de Demirtaş, adaylık teklifine olumlu yanıt verdi. Demirtaş'ın "Aday olma kararının kendisine bırakılması durumunda" teklifi kabul ettiği belirtildi.

Habere göre adayın açıklanması için en geç tarih 1 Mayıs olarak belirlendi.