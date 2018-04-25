Bilal Erdoğan: Genç kardeşlerimden ricam, ok attığınız zaman ecdadınızın neden ok attığını unutmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, okçuluğun çok özel bir spor olduğunu belirterek, "Dünya okçuluğunun en iyileri bizim dedelerimiz. Okmeydanı'ndaki okçular tekkesi dünya okçuluğunun dünya tarihindeki merkezi" dedi.