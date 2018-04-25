Bilal Erdoğan: Genç kardeşlerimden ricam, ok attığınız zaman ecdadınızın neden ok attığını unutmayın

Okçular Vakfı ile Türkiye Okçuluk Federasyonu İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Okullararası Okçuluk Müsabakaları'nın ödül töreni, Okçular Vakfı Spor Kulübü'nde yapıldı.
Törende konuşan Erdoğan, okçuluğun çok özel bir spor olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
- Bizim geçmişimizde tuttuğu yer itibarıyla, kimliğimizin bir parçası olması itibarıyla önemli. Dünya okçuluğunun en iyileri bizim dedelerimiz. Okmeydanı'ndaki okçular tekkesi dünya okçuluğunun dünya tarihindeki merkezi. Burası vakfın kuruluşu ile yeniden dünya okçuluğunun merkezi oldu. Burada ok atmak büyük bir mesele. Burası aynı zamanda bir tekke. Yani sporcu yetişirken sadece daha iyi atış yapmakla kalınmıyor. Aynı zamanda sporcunun kişisel gelişimi sağlanıyor. Güçlü karakterli bireylerin yetişmesini de sağlanıyor.© Fotoğraf : DHA
- Genç kardeşlerimden ricam, ok attığınız zaman ecdadınızın neden ok attığını unutmayın. Ecdadınız tarihin gördüğü en iyi okçular. Onların sahip olduğu ruha bugün bizim de ihtiyacımız var.
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