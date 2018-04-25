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    Kani Beko

    DİSK Başkanı Beko: Korktuğumuz için söylemiyoruz

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (88)
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    Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, "Avrupa Birliği bir açıklama yapmış. 'Bu seçimleri iptal edin' diyor. Biz korktuğumuz için söylemiyoruz. DİSK olarak biz de hazırız. Ama OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmaz" dedi.

    Edirne'nin Keşan ilçe belediyesi ile Genel İş Sendikası ve Tüm Bel Sen arasında anlaşmaya varılan, 111 işçi ile 160 memuru kapsayan toplu iş sözleşmenin imza töreninde konuşan Beko, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin ülke koşullarına bakıldığında demokratik bir seçim olmayacağını söyledi.

    Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi / AKPM
    © REUTERS / Vincent Kessler
    Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
    OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmayacağını belirten Beko, şu ifadeleri kullandı:

    "Avrupa Birliği bir açıklama yapmış. 'Bu seçimleri iptal edin' diyor. Biz korktuğumuz için söylemiyoruz. DİSK olarak biz de hazırız. Ama OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmaz. 'Hayır' kampanyasında demiştik ki, 'Mevcut Anayasa'ya asla 'Hayır' demeyin'. Orada çok tehlikeli bir madde var. Ne var? Diyor ki, 'Antidemokratik, yargı, yasama, yürütme Cumhurbaşkanı'na bağlanacak, Cumhurbaşkanı isterse memleketi kanun hükmünde kararnameyle yönetecek'. Tam da 2 senedir yönettiği gibi. Peki bu seçimden sonra sabah erken kalktı, ekonomimiz gerçekten çok kötü, 'Emeklilerin maaşını ben kaldırıyorum' dedi. Kaldırabilir. 'Ben pazartesiden sonra istediğim sendikayı kapatırım' dedi. Kapatabilir. 'İstediğim partiyi ben kapatabilirim' dediğinde kapatabilir mi? Kapatabilir. Erken seçimde sandıktan özgürlük, barış, insan hakları, kardeşlik ve adalet çıkmasını temenni ediyorum."

    '1 MAYIS'TA YAN YANA, OMUZ OMUZA OLACAĞIZ'

    DİSK Genel Başkanı Kani Beko
    © Fotoğraf : DHA
    DİSK: 1 Mayıs'ı Maltepe'de kutlayacağız
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul Taksim'de kutlanmasına bu yıl da izin verilmediğini ifade eden Beko, "İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi ile defalarca görüştük. Her zaman, herkese açık olan Taksim, bu yıl da maalesef işçilere yine kapalı. Almış olduğumuz bir kararla 'başka İstanbul var' diyerek, Türkiye'nin bütün alanlarında 1 Mayıs birlik, dayanışma, mücadele gününde yan yana, omuz omuza birlikte olacağız. Ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal taleplerimizi oradan haykıracağız. Çocuklarımızla birlikte alanlarımıza çıkarken, diyeceğimiz tek şey; yaşasın birlik, yaşasın dayanışma, yaşasın mücadeledir" diye konuştu.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (88)

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    Etiketler:
    erken seçim, AB, OHAL, DİSK, Kani Beko, Türkiye
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