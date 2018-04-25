TCDD'den uyarı: İstanbul sınırlarındaki raylara 10 gün boyunca yaklaşmayın

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (TCDD) yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının 4 Mayıs'a kadar devam edeceği aktarıldı.

İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle demiryolu hat kesimleri ve istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur."