İki Yunan askerin tutukluluğuna devam kararı çıktı

Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, duruşmada askerlerin tahliyesini talep etti. Duruşma sonunda hakimlik, askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'askeri casusluğa teşebbüs' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
Hakimlik, 2 Mart'ta teğmen Mitretodis ile çavuş Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.
İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.
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