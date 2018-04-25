'Saadet Partisi'nin aday listesinde 4 isim yer alıyor'

İddialara göre son gelişmelerin ardından Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı “Saadet kart” üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı.

Erken seçimlerin 24 Haziran'da gerçekleşmesine karar verilmesinin ardından muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu.

© AA / Erhan Elaldı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül'le görüştü

Muhalefet partilerinin görüşmelerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı ileri sürülmüştü. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin adayının kendisi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener'in açıklamasının ardından, CHP'li kurmaylar Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını duyurdular.

OdaTV'nin haberine göre, son gelişmelerin ardından Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı "Saadet kart" üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı.

Partinin üyelerine aday olması için sunduğu isimler ise şunlar:

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

AK Parti'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.