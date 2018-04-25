Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül mesajı

Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması ihtimalini şöyle değerlendirdi: ''Ne ayrıldığın siyasi harekete ne de yeni yerine yaranabilirsin.''

NTV'nin haberine göre Başbakan, AK Parti'nin kurucularından olan Gül'le ilgili gazetecilere şöyle konuştu:

''İçinde bulunduğunuz önemli bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ve başka yere geçtiğinizde ne eski yerine ne de yeni yerine yaranamazsınız.''

© AA / Raşit Aydoğan Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener: Adaylığım sürüyor

Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gül'le yaklaşık 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı. İkili dün akşam da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri Töreni''nde biraraya gelmişti.

CHP'den yükselen tepkiler ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olma ısrarının ardından Gül'ün, muhalefetin ortak adayı olacağı iddiası zayıfladı. Gül'ün sadece Saadet Partisi'nin adayı olup olmayacağı netleşmedi.