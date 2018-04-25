Yunanistan’a geçen Adanalı: Beni dövüp geri gönderdiler

Pazarkule hudut kapısından Yunanistan'a giriş yaptıktan sonra yakalanan ve Adanalı olduğunu söyleyen Türk vatandaşı, bu kez de Türk sınırında yakalandı. 41 yaşındaki Erdoğmuş, başına gelenleri anlattı.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan'a geçen Adana nüfusuna kayıtlı Haluk Erdoğmuş (41), Türk sınırında yakalandı.

Yunanistan'a koşarak geçmişti! Cezası belli oldu https://t.co/Eprj41yLsp pic.twitter.com/6pl6NJgkWS — Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) 25 April 2018

İfadesinde, Yunan askerlerin kendisini döverek Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdiğini ileri süren Erdoğmuş, 1000 liralık para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Erdoğmuş Yunanistan sınırını ilk geçtiğinde olay Yunan basınında "Alkollü bir kişi yakalandı, Adanalıyım dedi" şeklinde duyurulmuştu. Erdoğmuş, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a koşarak geçmiş ve Yunan mahkemesi tarafından 4 ay hapis ile 1500 euro'luk para cezasına çarptırılmıştı.

​YUNAN ASKERLER DÖVDÜ

Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Erdoğmuş, Yunan askerlerin kendisini dövüp telefonunu ve parasını aldığını öne sürerek, "Yunan askerler tarafından dövüldüm; param, telefonum alındı ve geri verilmedi. Son olarak 22 Nisan günü nehir kıyısından bir bota bindirip Türkiye'ye gönderdiler" dedi.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Haluk Erdoğmuş'a, 'Pasaport Kanunu'na muhalefet' suçundan 1000 liralık idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.