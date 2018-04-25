Yunanistan’a geçen Adanalı: Beni dövüp geri gönderdiler

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan'a geçen Adana nüfusuna kayıtlı Haluk Erdoğmuş (41), Türk sınırında yakalandı.
Yunanistan'a koşarak geçmişti! Cezası belli oldu https://t.co/Eprj41yLsp pic.twitter.com/6pl6NJgkWS— Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) 25 April 2018
YUNAN ASKERLER DÖVDÜ
Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Erdoğmuş, Yunan askerlerin kendisini dövüp telefonunu ve parasını aldığını öne sürerek, "Yunan askerler tarafından dövüldüm; param, telefonum alındı ve geri verilmedi. Son olarak 22 Nisan günü nehir kıyısından bir bota bindirip Türkiye'ye gönderdiler" dedi.
İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Haluk Erdoğmuş'a, 'Pasaport Kanunu'na muhalefet' suçundan 1000 liralık idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
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