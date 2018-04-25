YSK: HÜDA-PAR seçime katılabilecek

YSK, HÜDA-PAR'ın 24 Haziran seçimlerine katılabileceğini açıkladı. HÜDA-PAR ile birlikte seçime 11 siyasi parti katılacak.

HÜDA-PAR'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun' dendi.

#SonDakika

YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir.

Hayırlı olsun. #HÜDAPAR#GençliğinTercihiHÜDAPAR — HÜDA PAR (@HurDavaPartisi) 25 April 2018

​HÜDA-PAR'ın da eklenmesiyle seçime girecek parti sayısı 11'e çıktı.