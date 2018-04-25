YSK: HÜDA-PAR seçime katılabilecek

HÜDA-PAR'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun' dendi.
#SonDakika— HÜDA PAR (@HurDavaPartisi) 25 April 2018
YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir.
Hayırlı olsun. #HÜDAPAR#GençliğinTercihiHÜDAPAR
HÜDA-PAR'ın da eklenmesiyle seçime girecek parti sayısı 11'e çıktı.
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