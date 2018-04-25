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    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri eylem yaptı

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden, üniversitelerin bölünmesine tepki

    © AA / Kerem Alperen Kaya
    Türkiye
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    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nden (İÜ) ayrılarak başka bir üniversiteye bağlanacak olması protesto edildi.

    Dekanlık önünde toplanan öğrenciler "Cerrahpaşa'yı köklerinden koparma" yazılı pankart açtı. Çeşitli dövizler taşıyan öğrenciler, "Üniversiteler bizimdir, bölünemez", "Susma haykır, bölünmeye hayır" ve "Cerrahpaşa evimiz, Silivri'ye gitmeyiz" şeklinde sloganlar atarak alınan karara tepki gösterdi. Öğrencilere fakülte yönetimi ve öğretim üyeleriyle, farklı fakültelerden gelen öğrenci temsilcileri de destek verdi.

    'HENÜZ HER ŞEY BİTMEDİ'

    Burada açıklama yapan Dekan Prof. Dr. Alaattin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Birileriyle görüşmekten ziyade Cumhurbaşkanı'na ulaşmaktan başka bir çözüm gözükmüyor. Sizden de isteğim, bu şekilde faaliyetlerinizi devam ettirmeniz. Bunun bize ve sizlere zarar vermeyecek şekilde olması lazım. Yasal çerçeve içerisinde olması lazım. Provokasyonlara gelebilecek aktivitelerden kesinlikle sakınmamız lazım, o zaman yapacağınız şeyler tersine dönecektir, bize zarar verecektir" diye konuştu.

    ​Bu konuda ciddi anlamda ne yapılabileceğinin uğraşı içinde olduklarını söyleyen Duran, henüz her şeyin bitmediğini ifade etti.

    'TARİHİMİZDEN AYRILMAK ZORUNDA BIRAKILIYORUZ'

    Daha sonra öğrencilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek istedikleri mesaj okundu. Mesajda, şunlar kaydedildi:

    Cerrahpaşa Tıp'ta Bölünmeprotestosu
    © Fotoğraf : DHA
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    "Buradaki bölünme kararıyla 600 yıllık köklü üniversitemizden, tarihimizden ayrılmak zorunda bırakılıyoruz. Halbuki biz vatana, millete faydalı olmak ve vatandaşlarımızın dertlerine şifa olmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Cerrahpaşa öğrencileri olarak bizi evimizden, yuvamızdan koparmayın. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bizlerin yanında olmasını, bu tarihi semtimizden ve üniversitemizden bizi ayırmak isteyenlerin karşısında durmasını istiyoruz."

    Çeşitli fakültelerden gelen öğrenci temsilcileri ve bazı öğretim üyelerinin konuşmasının ardından kampüs içinde yürüyen katılımcılar dağıldı.

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, üniversitelerin bölünmesine hocalarının desteğiyle tepki gösterdi.
    © AA / Kerem Alperen Kaya
    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, üniversitelerin bölünmesine hocalarının desteğiyle tepki gösterdi.
    Etiketler:
    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
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