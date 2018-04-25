Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden, üniversitelerin bölünmesine tepki

Dekanlık önünde toplanan öğrenciler "Cerrahpaşa'yı köklerinden koparma" yazılı pankart açtı. Çeşitli dövizler taşıyan öğrenciler, "Üniversiteler bizimdir, bölünemez", "Susma haykır, bölünmeye hayır" ve "Cerrahpaşa evimiz, Silivri'ye gitmeyiz" şeklinde sloganlar atarak alınan karara tepki gösterdi. Öğrencilere fakülte yönetimi ve öğretim üyeleriyle, farklı fakültelerden gelen öğrenci temsilcileri de destek verdi.
Siz bölmeye çalışırsınız ama biz ‘bir’ iken ‘bin’ oluruz! #iütarihtirsahipçık#CerrahpasaİstanbulUniversitesinindir #Cerrahpaşayadokunma pic.twitter.com/Dt007XdHPp— Buket Yiğit (@bukettygt) 25 April 2018
'HENÜZ HER ŞEY BİTMEDİ'
Burada açıklama yapan Dekan Prof. Dr. Alaattin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Birileriyle görüşmekten ziyade Cumhurbaşkanı'na ulaşmaktan başka bir çözüm gözükmüyor. Sizden de isteğim, bu şekilde faaliyetlerinizi devam ettirmeniz. Bunun bize ve sizlere zarar vermeyecek şekilde olması lazım. Yasal çerçeve içerisinde olması lazım. Provokasyonlara gelebilecek aktivitelerden kesinlikle sakınmamız lazım, o zaman yapacağınız şeyler tersine dönecektir, bize zarar verecektir" diye konuştu.
Öğrencisiyle, hocasıyla, personeli hatta hastasıyla herkese örnek olacak bir direniş gösteriyoruz. Ancak ülkede bilimden önemli(!) meseleler olduğu için sesimizi duyuramıyoruz. #İÜtarihtirsahipçık #CTFİstanbulÜniversitesinindir #cerrahpasayadokunma pic.twitter.com/zajayR6qen— Halil İbrahim Özkan (@hibrahimozkan) 25 April 2018
Bu konuda ciddi anlamda ne yapılabileceğinin uğraşı içinde olduklarını söyleyen Duran, henüz her şeyin bitmediğini ifade etti.
'TARİHİMİZDEN AYRILMAK ZORUNDA BIRAKILIYORUZ'
Daha sonra öğrencilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek istedikleri mesaj okundu. Mesajda, şunlar kaydedildi:
Çeşitli fakültelerden gelen öğrenci temsilcileri ve bazı öğretim üyelerinin konuşmasının ardından kampüs içinde yürüyen katılımcılar dağıldı.
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