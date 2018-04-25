Erdoğan, uyum yasalarını imzaladı: Seçim takvimi yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Meclis'ten geçen yasayı imzaladı. Yasa, yayınlanmak üzere Başbakanlık'a gönderildi. Onaylanan uyum yasası Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

© AA / Murat Kaynak YSK Başkanı Güven: Uyum yasasını takvime yedirmemiz lazım

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven de "Yarın seçim takvimini açıklamayı planlıyoruz" dedi.

İMZA TOPLANAMAZSA PARA DEVLETE KALACAK

Yasaya göre bağımsız olarak cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyenler 131 bin lira ödeyecek. Eğer gerekli 100 bin imza toplanırsa para iade edilecek, toplanamazsa para devlete kalacak.

Her bir seçmen yalnızca bir adaya imza verebilecek. İmza, kayıtlı olunan ilçe seçim kurulunda atılacak.

Bir kişi aynı anda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacak.