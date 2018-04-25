Cumhuriyet'e ceza yağdı, Akın Atalay'ın tahliyesine karar verildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada karar açıklandı. Davada yargılanan birçok sanık hapis cezasına çarptırıldı.

© AFP 2018 / YASIN AKGUL Cumhuriyet davasında sona gelindi

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında "örgüte yardım" suçlamasından 7 yıl 3 ay 15 gün; Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay; Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay; eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay; yazar Aydın Engin hakkında 7 yıl 6 ay; Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay; Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör hakkında 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Ahmet Şık'tan ilk yorum: Enseyi karartmayın, biz kazanacağız.

Enseyi karatmayın.

Haklı olanı susturma savaşını tarihte hiçbir diktatörlük kazanamadı.

Biz kazanacağız. — ahmet şık (@sahmetsahmet) 25 April 2018

​Akın Atalay'ın tahliyesine hükmedildi.

Heyet, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, muhasebe müdürleri Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında beraat kararı vedi.

Heyet, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Washington Temsilcisi İlhan Tanır'ın dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Sanıklar hakkında 7 buçuk ila 43 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyordu.

Sanıklar için 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemekten hapis cezası isteniyordu.

ATALAY: KÖTÜLÜĞE KARŞI DİRENMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ



Tutuklu sanık Akın Atalay son sözünde, "Heyetin kararı ne olursa olsun bilinmesini isteriz ki, Cumhuriyet gazetesi ve biz Cumhuriyetçiler, kötülüğe karşı direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

GÜRSEL: GAZETECİ OLDUĞUMUZ İÇİN TUTUKLANDIK



Sanık Ahmet Kadri Gürsel, gazeteci oldukları için tutuklandıklarını, önlerine boş bir iddianame konulduğunu, uzun tutukluluğun infaza dönüştüğünü iddia ederek, kendisi ve tüm sanık arkadaşları için beraat talep etti.

ÖZ: FETÖ'CÜLÜKLE SUÇLAMAK İNSAN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR



Davada gazeteciliğin yargılandığını savunan sanık Güray Tekin Öz, "Cumhuriyet gazetesini terör örgütüyle ve FETÖ'cülükle suçlamak insan aklıyla alay etmektir. Umarım böyle yapmazsınız. Çünkü bu aydınlara yakışmaz" şeklinde konuştu.

© REUTERS / Huseyin Aldemir Cumhuriyet davasında ara karar: Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'ya tahliye

Özgürlüğün güzel olduğunu ifade eden sanık Murat Sabuncu, gazeteciliğin suç olmadığını söyledi.

AYDIN ENGİN'DEN HAKİME: SİZE ZOR BİR GÖREV DÜŞÜYOR

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ'ın daha önce kendisine "Sende James Bond ruhu var" dediğini hatırlatan sanık Aydın Engin, "Ben bunu iltifat olarak anlamıştım. Ama düşündüm ki o majesteleri adına çalışıyordu, ben halk adına çalışıyorum. Burada halkın haber alma özgürlüğü yargılanıyor. Size de halkın haber alma hakkını savunmak düşüyor, zor bir görev, size yardımcı olamayacağım, tek başınıza yapacaksınız. Hoşçakalın" diye konuştu.

ÇETİNKAYA: GÜLEN SUÇLAMALARINI REDDETTİM

Sanık Hikmet Çetinkaya, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in kim olduğunu ve amacını, Cumhuriyet gazetesinde yıllarca yazdığını, Gülen'e yardım etmekle suçlandığını, suçlamaların hepsini reddettiğini ifade etti.

© AFP 2018 / Bülent Kılıç Cumhuriyet davasında savcı 15'er yıla kadar hapis istedi

Sanık Bülent Yener, "Son sözüm yok" şeklinde konuşurken, sanık Orhan Erinç son sözünde avukatlara teşekkür etti.

ŞIK: ASIL SİZ TESLİM OLUN



Son sözü sorulan Ahmet Şık ise şunları kaydetti: "Bu daha başlangıç diyerek başlıyorum. Siyaset, bürokrasi ve medyanın kimi mensuplarından oluşan bir çetenin hayata geçirdiği bu komplonun amacı en başından beri belliydi. Tüm yaşamı boyunca hukuksuzlukların, hak ihlallerinin karşısında duranlar adına ilk günden bu yana söylediğimizi tekrarlayarak bu çeteye ve benzerlerine hak ettiği yanıtı verelim o halde: Asıl siz teslim olun."