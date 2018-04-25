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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Türkiye adalet alanında daha iyi bir döneme giriyor

    © AA / Cem Öksüz
    Türkiye
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    Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor" dedi.

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    Konuşmasına Anayasa Mahkemesinin 56. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar Anayasa Mahkemesinin çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

    'FİLOZOFLAR MEVLANA'NIN ADALET TANIMI SEVİYESİNE ULAŞAMADI'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadaki önemli filozof ve devlet adamlarının pek çoğunun adaletle ilgili görüşlerini ifade ettiklerine ancak bunların pek azının Mevlana'nın adalet tanımı seviyesine ulaşabildiğini söyleyerek, "Mevlana Hazretleri hayatın farklı alanlarındaki bakışına uygun şekilde birden fazla adalet tanımı yapmıştır. Mesela, Mevlana Hazretleri hukuku adalet denizinden bir katre olarak görür. Bununla birlikte ne kadar küçük olursa olsun denizin letafetinin bu damladan belli olacağını söyler" diye konuştu.

    'DEMOKRASİYE OLAN BAĞLILIĞIMIZDAN TAVİZ VERMEDİK'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin medeniyetinde ve kültüründe mevcut bulunan kadim adalet mirası sayesinde demokrasi ve hukuk devleti yolundaki atılımlarını güçlü bir şekilde hayata geçirme imkanına sahip olduğunU" söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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    "Asırlardır yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen her defasında süratle toparlanıp yeniden demokrasi ve hukuk devleti yoluna girebiliyorsak işte bu sayededir. Son yıllarda bu durumun yeni ve tarihi örneklerini hep birlikte yaşadık. Demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığımızdan taviz vermeden vesayetten tutun darbe teşebbüslerine ve terör saldırılarına kadar nice tehdidin üstesinden gelmeyi başardık. Hatta sadece tehditleri bertaraf etmekle kalmadık çok kritik bir yönetim değişikliği sürecini de hamdolsun suhuletle neticeye ulaştırdık."

    'YARGI DAHA BAĞIMSIZ HALE GELECEK'

    "Şimdi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu tarihi değişime birikimleriyle, yol göstermeleriyle, içtihatlarıyla destek olan yargı mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor."

    Etiketler:
    Anayasa Mahkemesi (AYM), Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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